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Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Mobilya atölyesinde korkutan yangınADANA'da mobilya atölyesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu.

24.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:43
Mobilya atölyesinde korkutan yangın
ADANA'da mobilya atölyesinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Yüreğir İlçesi Mobilyacıları Sitesi'nde bulunan bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre, kaynak yapan işçilerin çalıştığı makineden çıkan kıvılcımlar mobilyaları tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın işyerini sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangından sonra işyerinde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Murat Erat, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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