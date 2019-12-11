Haberler » Güncel » Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (2) - Haber

Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIMobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangında alevlerin bitişikteki iki evin çatısına sıçraması üzerine evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi.

11.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 20:54Mobilya atölyesindeki yangın evlerin çatısına sıçradı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mobilya üretimi yapılan 3 katlı binada çıkan yangında alevlerin bitişikteki iki evin çatısına sıçraması üzerine evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi. Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını inceledi. Yangına çevre ilçelerden takviye olarak itfaiye istenirken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi. 18 itfaiye ve su tankerleri ile yangının söndürme çalışmaları 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Atölye ve bitişiğindeki 2 tek katlı ev yandı. Yangının kesin çıkış sebebi yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yanan binaya ulaşmak için metruk binaların yıkıldığını söyledi. Ekiplerin çalışmasını sürdürdüğünü belirten Alan, "Çok üzücü, geçmiş olsun. Mobilya atölyesi olduğunu öğrendik. Kimyasalların ve ham madde olduğu için sıkıntı yaşanıyor. Ulaşım noktasında da sıkıntılı bölge olduğu için bir metruk binayı arkadaşlarımız yıkmak zorunda kaldık. Can kaybının olmaması şu an için sevindirici. Çevredeki binaların da etkilenmemesi için emniyetle ve AFAD ile beraber gayret gösteriyoruz." dedi.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:33 Bosna Hersek'te "Türk Film Haftası" başladı - SARAYBOSNA - Haber
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Haber
22:30 Mobilya atölyesinde yangın (5) - Haber
22:30 Jandarmanın elinden kaçan tutuklu yakalandı - Haber
22:30 Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Haber
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Haber
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Haber
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Haber
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Haber
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Haber
11.12.2019 22:36:26