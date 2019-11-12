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Mobilya çalan şüpheliler yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş yerinin deposundan 100 bin lira değerinde mobilya çalan şüpheliler gözaltına alındı.

12.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:49
'ın ilçesinde iş yerinin deposundan 100 bin lira değerinde mobilya çalan şüpheliler gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir rezidansın altında bulunan iş yerinin deposundan 100 bin lira değerinde 10 oturma grubu ve 2 kanepe çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerinde kamera görüntüsü bulamayan ekipler, alternatif yollarda çok sayıda kamera görüntüsünü günlerce izledi. Kapalı bir kamyonetin üzerinde yoğunlaşan ekipler, kamyonet sürücüsünü yakalayıp, sorguladıktan sonra Pirireis Mahallesi'nde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Şüpheliler Fatih K. (39) ve İhsan E'yi (47) gözaltına alan ekipler, adreslerde, çalınan koltuk takımları ve kanepelerin bir kısmını ele geçirdi.
Hırsızlık suçundan kayıtları bulunduğu tespit edilen şüphelilerin olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği öğrenildi.
Bu arada, şüphelilerden birinin hırsızlık olan iş yerine zaman zaman çalışmaya geldiği, bu sırada hırsızlığı planladığı ortaya çıktı.
Hırsızlık şüphelilerinin çaldığı koltuk takımlarından bir kısmını evlerine kurduğu, bir kısmını da sattıkları tespit edildi.
Aracın şoförü ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hırsızlık şüphelileri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mobilya çalan şüpheliler yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Bahçelievler Mahallesi, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA


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