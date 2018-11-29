29 Kasım 2018, 16:23
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Mobilya Fabrikasında Çalışan İşçilerin Üzerine Konteyner Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da mobilya fabrikasında çalışan 2 işçi ile yemekhane görevlisi, malzeme yüklenen TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. Kazada, 1 işçi ile yemekhane görevlisi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan 2 işçi ile boş tabakları toplayan yemekhane görevlisi, malzeme yüklenen TIR dorsesinden devrilen konteynerin altında kaldı. 1 işçi ile yemekhane görevlisi hayatını kaybederken, 1 işçi ağır yaralandı.

YEMEKHANE GÖREVLİSİ İLE İŞÇİLER, KONTEYNERİN ALTINDA KALDI

Olay öğle saatlerde İnegöl ilçesi Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Muammer Kumral (52) ve Hakan Bulun (40), yurt dışına ihraç edilecek mobilya takımlarını fabrika girişindeki konteynere yüklemeye başladı. Fabrikanın yemekhane görevlisi Mümin Özgür (35) de o sırada yemek verdiği işçilerin boş tabaklarını almak için konteynerin yanına geldi. Tam bu sırada konteyner yan tarafa devrilerek ters şekilde boşluğa düştü. Yemekhane görevlisi Özgür konteynerin, işçiler Kumral ve Bulun ise mobilyaların altında kaldı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ İSE YARALANDI

Fabrika çalışanları hemen olay yerine koşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnegöl İtfaiyesi Arama- Kurtarma ekipleri, 3 kişiyi ağır yaralı olarak çıkardı. 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sırasında işçilerden Muammer Kumral yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ise ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yemekhane görevlisi Mümin Özgür de kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLEN İŞÇİLERİN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ağır yaralı Hakan Bulun'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayı gören mobilya firması çalışanları ve haberi alıp hastaneye gelen ölenlerin yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İnegöl,Bursa,İşçi
29 Kasım 2018 Perşembe 16:23



YORUMLAR (6)
İBO CAN: Yemekhane görevlisinin ne işi var orada acaba hiç merak eden varmı orda olmasa çıkış korkusunu vardı kölelik ne zaman bitecek
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MEHMET...09: DEVLET ne önlemi alsin, bizim insanimizin vurdum duymazligi, BANA bir sey olmaz mentalitesi. TIR Söförü ve Tepo sorumlusunun görevi Emliyetli bir sekide davranmak. Ama Direksiyon tutan Söför ve Adini dogru yazan bir seylerin sorumlusu olan bir ülkede daha coook kazalar olur insanalr ölür. AIDS Hastaligi ciktiginda bizim erkekler Bana bir sey olmaz yavrum diyerek AIDS li kadinlarla yatanlardaniz. EGiTiM ve BiLiNC önemli olan. Saygilar
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ZAZA: farkındamısınız iş kazaları çoğaldı sorumlu yok yine ortada
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SS: Devlet yokki
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ÖZENSİZ: Hergün işçi ölümü almak zorundamıyız kimse suçlusu cezasını çeksin
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