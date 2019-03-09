Mobilya, Geleceğin Sektörü Olacak"

Kaynak: AA

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Türkiye'de mobilya sektörünün geleceğin sektörü olacağını ifade etti.Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamada, İzmir'de bir otelde Mobilya İhracatçıları Sektör Buluşması toplantısı yapıldığı aktarıldı.Toplantıda konuşan Zeybekci, dünyadaki hiçbir ülkede Türkiye'deki gibi dönüşüm ihtiyacı olan yapı stoğunun olmadığını belirtti.Gelecek 20 yıl içinde Türkiye'de kentsel dönüşüm kapsamında 5 milyon civarında konutun yenileceğini aktaran Zeybekci, "Bu sizin için inanılmaz bir yenilenme alanı demektir. Coğrafyamızda yenilenme, modernleşme ve tüketim anlamında muhteşem bir piyasanın olduğunu görüyoruz. Türkiye'de mobilyacılık sektörü, geleceğin sektörü olacak." ifadelerini kullandı.Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı da Türkiye'de dış ticaret fazlası veren az sayıdaki sanayi sektörlerinden biri mobilya sektörünün son yıllarda ihracatta ciddi sıçrama gösterdiğini, 2018'de 179 ülkeye 3 milyar 147 milyon dolarlık ihracat yapıldığını ifade etti.Yağcı, mobilya ihtisas organize sanayi bölgesi çalışmalarının Ege Bölgesi Sanayi Odası önderliğinde İzmir Ticaret Odası ve sektörün tüm paydaşlarının desteğiyle en kısa zamanda sonuçlandırılacağını bildirdi.