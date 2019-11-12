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Mobilya hırsızı tutuklandı

Mobilya hırsızı tutuklandı Hırsızlar çaldıkları mobilyaların bir kısmını kendi evine kurdu, bir kısmını da sattıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir mağazaya ait depodan mobilya malzemeleri çalan şüphelilerden biri tutuklandı diğeri serbest bırakıldı.

12.11.2019 22:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:49
Mobilya hırsızı tutuklandı
Hırsızlar çaldıkları mobilyaların bir kısmını kendi evine kurdu, bir kısmını da sattı
KAHRAMANMARAŞ - 'ta bir mağazaya ait depodan mobilya malzemeleri çalan şüphelilerden biri tutuklandı diğeri serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre olay, ilçesi mahallesinde bir bina altındaki depoda yaşandı. İş yeri sahipleri depodan 10 oturma grubu ve 2 kanepenin çalındığı fark ederek durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma yaparak çevrede ve güzergahlarda bulunan kameraları inceledi. Polis ekipleri, olay saatinin belli olmaması nedeniyle birçok aracı da takibe aldı.
Kapalı bir kamyonetin üzerinde yoğunlaşan Ekipler, önce aracın eşkalini, sonrasında da iz sürerek şehrin diğer ucunda aracın plakasını tespit ederek kamyonet sürücüsünü yakaladı. Ekipler, Pirireis mahallesinde 2 adrese operasyon düzenleyerek koltuk takımlarından 4'ünü, daha sonra toplam 10 adet koltuk takımı ve 2 kanepenin tamamı değişik adreslerde ele geçirildi.
Olayla ilgili olduğu tespit edilen ve suçlarını itiraf eden Fatih Köklemez ve İhsan E. yakaladı.
Suç kayıtlarını olduğu tespit edilen şüpheliler den Fatih Köklemez tutuklanırken, İhsan E. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mobilya hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş, Bahçelievler, Dulkadiroğlu, Murat Erat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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