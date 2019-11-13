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Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu

Türk mobilya sektörü, 2019'un 10 ayında yaklaşık 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

13.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:58Mobilya ihracatı 10 ayda 2,6 milyar dolar oldu
Türk mobilya sektörü, 2019'un 10 ayında yaklaşık 2,6 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde yaklaşık 2,6 milyar dolar ihracat yapan Türk mobilya sektörünün hedefinin en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girmek olduğunu söyledi.

Güleç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk mobilya sektörü olarak 179 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ve en büyük payın Marmara Bölgesi'ne ait olduğunu belirtti. Mobilya ihracatının 2019'un 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2'lik artışla yaklaşık 2,6 milyar dolar olduğunu bildiren Güleç, söz konusu ihracatın yüzde 64'ünün Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirildiğini vurguladı. - İSTANBUL

Murat Erat, İstanbul, İhracat, Ekonomi

Kaynak: İHA

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