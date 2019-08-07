Mobilya ihracatı 7'inci ayda 1.946 milyar dolar olarak gerçekleşti

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörü olarak 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat ile dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay alma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mobilyacılık sektörünün sürekli geliştiğini ve bu alanda 2,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildiğini söyledi. Açıklamasında geçen yıl mobilya firmalarının 180 ülkeye 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptığını açıklayan Varank, sektörün 210 bin kişiye doğrudan, 300 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağladığını anlattı. Bakan Varank'ın açıklamalarını değerlendiren İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç,2019 yılının ilk yedinci ayında sektörün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,2'lik bir artışla 1, 946 628 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

"HEDEFİMİZ; DÜNYA PAZARINDAN YÜZDE 2,5 PAY ALMAK"

Güleç, İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği olarak sektörün Ar-Ge destekli inovasyon harikası ürünlere odaklandığını söyledi. Katma değerli ve ileri teknoloji ürünleri ihraç ederek ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladıklarını aktaran Güleç, "Mobilya sektörü olarak 2019 yılının ilk yedi aydında hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. Sektör olarak Türkiye'nin tüm ihracatından yüzde 1,8 pay alıyoruz.Biz ihracat hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakanımızın açıkladığı gibi mobilyacılık sektörü sürekli gelişiyor. Bu gelişime paralel olarak da bu alanda 2,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermeyi başardık. Sektör olarak Ar-Ge'yi arkamıza alarak tasarıma odaklanmamız şart. Önümüzdeki dönemde de bu bakış açısıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hep söylediğimiz gibi 2018 itibariyle küresel pazarın yüzde 33'ünü ithal mobilyalar oluşturuyor. 2050 yılında 330 milyar dolar civarında küresel mobilya dış ticaretinden söz edeceğiz. Bu farkındalıkla Türkiye mobilya sektörü olarak 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat ile dünya pazarlarından yüzde 2,5 pay alma hedefiyle çalışıyoruz" dedi.