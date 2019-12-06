Haberler » Güncel » Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 5 iş yeri zarar gördü - Haber

Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 5 iş yeri zarar gördü

Hatay'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan ve çevreye yayılan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

06.12.2019 07:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:53
'da, bir mobilya imalathanesinde çıkan ve çevreye yayılan yangın nedeniyle 5 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Antakya Küçük Sanayi Sitesi 7. Cadde'deki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mobilya imalathanesindeki alevler büyüyerek yan taraftaki diğer 4 iş yerine de sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı. Yangının ardından iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sırasında ayağı burkulan bir itfaiye erine de olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.
Mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 5 iş yeri zarar gördü

Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

08:44 Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı - Haber
08:40 Turizm fuarında Bayraklı ilgisi - Haber
08:38 Ağrı'da okul sporları kros yarışmaları yapıldı - Haber
08:37 Uluslararası tanıtım etkinliğinde Türk lezzetlerine yoğun ilgi - Haber
08:34 Türkiye'nin en büyük sınıfı: Dijital Sınıf - Haber
08:12 Son dakika: HDP'nin üç belediye başkanı terör soruşturmasında gözaltına alındı - Haber
07:37 Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevine geçiş süreci sorgulanmaya başlandı - Haber
07:12 Trump: Orta Doğu'ya 12 bin asker göndereceğimiz yönündeki haberler yalan - Haber
07:05 Emniyette büyük değişiklikler sağlayacak tasarı TBMM'de kabul edildi: Görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek - Haber
05:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden denize atlayan kişi zemine çakıldı - Haber
6.12.2019 08:46:28