Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3)

Zonguldak'ta mobilya imalathanesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, kent merkezi Acılık mevkisi On Temmuz Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürme çalışması başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangının, binanın bitişiğindeki iki evin çatısına sıçraması üzerine bu evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.Çevre ilçelerden takviye ekiplerin de destek verdiği çalışmalar sürüyor.Bu arada Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da olay yerinde incelemelerde bulundu."İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz"Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 saattir söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Mobilya imalathanesinde bulunan kimyasal ve hammaddeler nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük çekildiğini anlatan Alan, "Ulaşım noktasında da sıkıntı yaşandığı için ekipler bir iki binayı yıkmak zorunda kaldı. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Can kaybı olmaması şu an için sevindirici. Çevredeki binaların etkilenmemesi için emniyet, valilik ve AFAD'la beraber gayret gösteriyoruz." dedi.Alan, çalışmalara çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerle 15 aracın alevlere müdahale ettiğini sözlerine ekledi.