Mobilya İşçilerinden Yemen'e Yardım

Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde Mobilya
İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir firmanın çalışanları, topladıkları 5 bin lirayı Yemen
'e göndermek üzere İHH İnsani Yardım Vakfı
görevlilerine teslim etti.
Fabrika önünde düzenlenen törende konuşan İnegöl İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı İlhan Tatlı, Yemen'de çok büyük bir sıkıntı olduğunu dile getirdi.
Yemen'de büyük bir dram yaşandığını kaydeden Tatlı, "İnsanlar açlıktan ağaç yapraklarını yiyor. 7 seneden beri insanlık dramı devam ediyor. İHH olarak 1,5 ay önce kampanya başlatmıştık. Kampanyamıza destek veren İnegöl halkının yardımları yerine ulaştı. İnegöl halkına çok teşekkür ediyoruz. Bu fabrikada çalışan işçi kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Kendi maaşlarından bir miktar keserek bizlere paraları teslim ettiler. Oradaki masumlar adına, buradaki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Fabrika işçisi Derya Ağbaş da yaşanan zulmün sona ermesini istediklerini belirterek, "Allah yardımcıları olsun. Çok kötü bir durum. Bu zulmün bitmesini istiyoruz. Üzülüyoruz ve elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
İHH,İnegöl,Murat Erat,Yemen
Kaynak: AA