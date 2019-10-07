Mobilya Kağıt ve Orman ürünleri sektörünün 3. çeyrek ihracatı açıklandı!

Güleç, Güleç, mobilya sektörü özelinde ise ihracatın 2.591 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.Hedef pazar olan Amerika'ya kısa dönemde 3, uzun dönemde ise 10 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini aktaran Güleç, sektörün 2023 hedefine tek başına Amerika'ya hedeflenen ihracat ile ulaşılabileceğinin altını çizdi.

Mobilya Kağıt ve Orman ürünleri ihracatı yılın 3. çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3'lik artışla 3, 996 milyar dolar seviyesine ulaştı. Sadece mobilya kaleminde ise oran yüzde 10,27'lik artışla 2.591 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

"NEDEN AMERİKA'YA 10 MİLYAR DOLAR MOBİLYA SATMAYALIM!"

Rakamlar özelinde açıklamada bulunan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün hedeflediği yılsonu rakamlarına emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.Sektörün pazar odaklı çalışma prensibiyle hareket ettiğini söyleyen Güleç, "Dünya mobilya dış ticareti 2009-2018 arasında yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Bugün 450 milyar dolara ulaşan dünya pazarının 2050 yılında 1 trilyon doları aşması öngörülüyor. Dolayısıyla biz Türkiye mobilya sektörü olarak bu rakamlarınne kadarında varlığımızı sürdürebiliriz ona bakmalıyız.Hedef pazarlarımızdan olan ABD'ye ihracat yapan 5 sektörden bir tanesiyiz. Hedefimiz; kısa sürede Amerika'ya 3 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirmek.Biz sektör olarak gücümüzü biliyoruz. Neden en büyük pazarlardan biri olan Amerika'ya 10 milyar dolar değerinde mobilya satmayalım.Sektör olarak ölçek ekonomisine geçme zamanımız geldi.Bu bakış açısıyla büyük pazarın önemli oyuncularından olabiliriz. AR-Ge destekli inovasyonel ürünlere odaklanmalı, teknoloji ürünlerimize kodlamalıyız.Biz biliyoruz ki 2023 hedefimizi sadece Amerika pazarına gerçekleştireceğimiz ihracat ile ulaşabiliriz" dedi.