Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mobilya mağazasında büyük yangın

Mobilya mağazasında büyük yangın Edirne'nin Keşan ilçesindeki mobilya mağazasında yangın çıktı.

01.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:19

Mobilya mağazasında büyük yangın

EDİRNE - Edirne 'nin Keşan ilçesindeki mobilya mağazasında yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti.

Keşan - İstanbul yolu üzerinde bulunan mobilya mağazasında akşam saatlerinde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve depo bölümünde devam eden yangına Keşan, çevre belde ve ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Depodaki yangını söndürme çalışmaları sırasında çatının çökme ihtimaline karşı olay yerine getirilen bir kepçe tarafından mağazanın depo duvarları kırıldı ve ekipler bu şekilde yangına müdahale etti.

Yangın sırasında oluşan dumanlar sebebiyle görüş alanı düştü. Yangına Tekirdağ'dan da itfaiye ekpleri sevk edildi.

Yangında içerde kimsenin bulunmaması sebebiyle ölen veya yaralanan olmaması teselli oldu.

Mobilya mağazasında büyük yangın

Kaynak: İHA

Etiketler: Murat Erat, Edirne, Keşan, Yerel

Haberin Videosu :

Mobilya mağazasında büyük yangın
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Mobilya mağazasında büyük yangın - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

21:54: Mehteranlar sağlık çalışanları için çaldı - Haberler 21:51: Meltem Şarkışlalı ve ekibinin, Diyetisyen Eda Ülkü ile hazırladığı Çikolatalı fit kurabiye ile formda kalın - Haberler 21:26: Bakan Koca: "Her geçen gün pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu sağlık personelimizde... - Haberler 21:23: Genç kadının korona şüphesi kenti karıştırdı - Haberler 21:19: TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi - Haberler 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı 19:46: Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti - Haberler 19:31: İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi - Haberler 19:17: Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı - Haberler 18:38: ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor - Haberler 17:43: Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi - Haberler