Mobilya mağazasında dördüncü kattan düşen yük asansöründeki işçi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yük asansörünün düşmesi nedeniyle bir kişi yaralandı.
21.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:02
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde yük asansörünün düşmesi nedeniyle bir kişi yaralandı.
Çarşı Mahallesi'ndeki bir mobilya mağazasında çalışan işçilerden Yücel Dönertaş, dördüncü kattan eşya indirdiği sırada asansörün halatı koptu.
Asansörle zemine düşerek sonucu yaralanan Dönertaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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