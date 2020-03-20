Mobilya sektörü devlet desteği bekliyor

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde mobilya sektörü özelinde bir iyileştirme maddesi yer almadığına işaret eden MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, "KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesi, istihdamı koruyucu önlem ve ilave destek paketleri de sektörümüze can suyu olacaktır" dedi.

Kaynak: Dunya.com