Mobilya Sektörü İstişare Toplantısında Buluştu

Mobilya Meslek Gruplarına yönelik düzenlenen toplantıda sektörün sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

İnegöl ekonomisine yön vermeye devam eden İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, bünyesinde faaliyet gösteren meslek gruplarına yönelik düzenlediği İstişare Toplantılarının sonuncusunu gerçekleştirdi. 9, 12 ve 20. Meslek Gruplarında bulunan Mobilyacı üyelere yönelik önceki akşam Osmanlı Düğün Salonu'nda düzenlenen programa İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, 9, 14 ve 20. Meslek Gruplarında yer alan Mobilyacı üyeler geniş katılım sağladılar.

YOL HARİTAMIZI ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE ÇİZİYORUZ

Yemek ile başlayan programın ikinci bölümünde istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Göreve geldiğimiz günden itibaren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamızda bulunan 19 meslek grubuna yönelik çalışmalarımıza başladık. 2019 ve 2020 ile ilgili Ticaret ve Sanayi Odamızın plan ve programlarını yapmadan önce bütün üyelerimizle, meslek gruplarımızla, komitelerimizle birebir toplantılar yaparak tüm sektörlerin sorunlarını ve önerilerini alarak programımızı oluşturma kararı aldık. Bu karar neticesinde 2018 yılı Ağustos ayından itibaren meslek komitelerimize yönelik toplantılarımızı başlattık. Bugünkü programımızda da Mobilyacı üyelerimizle bir araya geliyoruz. En kalabalık üye sayısı Mobilya komitelerimizde olduğu için bu programı sona sakladık, 3 Mobilya komitemizle birlikte bu programı icra etmek istedik. Hem birbirimizle hasbihal etmek hem de resmi olmayan bir ortamda sektörümüzle ilgili yaşanan gelişmeleri, sıkıntıları, sevinçleri dinlemek, sektör temsilcilerimizin İTSO'dan taleplerini almak istiyoruz. Ticaret ve Sanayi Odamızın sektörümüzle ilgili atacağı adımları bu toplantıdan çıkacak sonuçlara göre belirleyeceğiz."

TOPLANTILAR SÜRÜYOR

"Meslek komitelerimiz her ay mutat toplantılarını gerçekleştiriyor. Bu toplantılarda sektörle ilgili Odamıza gelen dilekçeler karara bağlanıp yönetim kuruluna iletilir. Yönetim kurulu da bu kararlar doğrultusunda kendi kararını alır. 7-8 aylık süreçte meslek komitesi üyelerimiz her ay toplandılar. Bu toplantılarda sizden gelen şikâyetleri de üst düzeyde değerlendiriyorlar. Sektörün genel sorunları haricinde İnegöl'de alışveriş yapan, mobilya alan gerek perakendeciler gerek toptancılarımız gerekse ihracatçılar herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Odamıza başvuruyorlar. Odamıza sunulan bu başvuru dilekçesi direkt olarak meslek komitemize gidiyor ve değerlendirmeye alınıyor. Meslek komitemiz yaşanan sorunla alakalı hem müşteri hem de firma ile irtibata geçip sorunun çözümü noktasında çalışma başlatıyor. Böyle hassas konular da Meslek Komitelerimizin gündeminde bulunuyor. Bunun haricinde sektörün genel sorunlarıyla alakalı kararlarını yönetimimize iletirler, biz de bu kararlar doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiririz."

ŞEHRİN EKONOMİK VE SOSYAL SORUMLULUĞU BİZİM ÜZERİMİZDE

"İnegöl açısından 1. derecede önem arz eden içinde bulunduğumuz sektörle ilgili doğru tespit ve önerilere vararak, doğru adımlar atarak kendimize ve şehrimize katkı sağlamalıyız. Bu sektör büyüdüğü, kazandığı, yatırım yapmaya devam ettiği müddetçe İnegöl büyüyor. Son 10-15 yıldır İnegöl'ün de sosyal ve ekonomik sorumluluğu bizim üzerimizde bulunuyor. Doğru kararlar alarak şehrimize katkı sağlamalıyız" dedi.

Başkan Yavuz Uğurdağ'ın konuşmasının ardından üyelere söz verilerek sorunlar dinlendi.

GELDİĞİMİZ YERİ UNUTMAMALIYIZ

Üyelerin konuşmalarının ardından tekrar söz alan Başkan Uğurdağ, "KDV oranlarıyla ilgili hükümetimize önerilerimizi, isteklerimizi birinci ağızdan ilettik. Süreç, belirli dönemlerde KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirilmesi şeklinde devam ediyor. Kalıcı olarak KDV'nin indirilmesi talebi zaten bizim de talebimizdir. Bu noktada talepler Ankara nezdinde ısrarlı bir şekilde sürdürülüyor ama ne zaman neticeleneceği hükümetimizin vereceği bir karardır. Vergilerle, iş kanunuyla ilgili yaşadığımız sorunlar üst düzeyde. Bir noktadan sonra işçi ile işveren ahlak çerçevesinden koparak bir gelir elde etme yöntemine başvuruyor. Bu ahlaki bir sorundur. Bu konularla ilgili esnafımızın, sanayicimizin bize ilettiği notlar var. Bizler de bu konuda ısrarlı bir şekilde talepleri üst makamlara iletiyoruz. Geldiğimiz yeri unutmamalıyız. Bu noktadan sonra ticari ahlakla ilgili bir çöküntü, haddi aşmalar, israflar bizi felakete götürür. Ben de bir mobilyacıyım, 30-40 sene önceki ekonomik hacimlerle işler yapmıyoruz, 5-10 işçiyle çalışmıyoruz, 30-40 tane takım yapmıyoruz. Birçoğumuz yüzlerce işçiyle çalışıyor, yüksek cirolara ulaşıyor. Gelirin büyüklüğü gider büyüklüğünü ve risk büyüklüğünü doğuruyor. İyi hesap yapmalı, düşünerek adım atmalıyız. Bunu yaparken kendimize ve şehre vereceğimiz zararı hesap etmeliyiz."

İTALYA FUAR ORGANİZASYONU KAYITLARI SÜRÜYOR

"2-3 yıldır İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız İtalya Milano Fuarıyla ilgili bir uçak programı organize ediyor. 11-14 Nisan'da programımız aynı şekilde devam edecek, Odamız, İtalya Fuarına uçak kaldıracak. Bu organizasyon da Atakan Turizm ve Notus Turizm ile birlikte gerçekleştirilecek. 160 kişilik bir uçak kalkacak. Organizasyona katılmak isteyen arkadaşlarımız Notus ya da Atakan Turizm ile irtibata geçerek kayıtlarını yaptırabilirler."

TAKLİTLE MÜCADELE SÜRÜYOR

"Taklitle ilgili Ticaret ve Sanayi Odamızda bir komisyonumuz var. Bu konuda Odamıza talepler geliyor ve biz de bilirkişi göndererek incelemelerimizi başlatıyoruz. Kanuni yaptırım noktası patente ait. Biz taklidi kanıtlarsak İnegöl Fuarına almamak gibi bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Bu firmaların İstanbul Fuarına da alınmaması noktasında çalışırız. Böyle bir sıkıntısı olan arkadaşlar bize dilekçe vermeye devam edebilirler, biz de gerekli uygulamalarımızı gerçekleştiririz."

ALIŞVERİŞ ŞARTLARINI KENDİMİZ OLUŞTURALIM

"Son zamanlarda hammaddecilerle ilgili yaşanan bazı sıkıntılar oldu. Hem piyasa şartları hem de kanuni açılardan zor şartlarda üretim yapıyoruz. Bu üretimleri yaparken birçok riske giriyoruz ama satışlarımızda aynı oranda özveriyi sergilemiyoruz. Şartlar sıkıntılı ama gerek ihracat gerek iç piyasa satışlarımızda irade ortaya koymalıyız. Çok zor şartlarda ürettiğimiz ürünleri çok kolay şartlarda satışa sunuyoruz. İhracat yapıyoruz, açık hesapla, vadeyle mal satıyoruz, sonra ihracat yaptık diyoruz. Sermayemiz ve iş gücümüz el verdiği müddetçe iradeyi ve dirayeti ortaya koymalıyız. Dayanabildiğimiz kadar şartları kendimiz oluşturalım. Alışveriş şartlarından kaynaklanan problemleri ortadan kaldıralım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler