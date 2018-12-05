Mobilya Sektöründe Derneklerle Büyük İşbirliği

EMODER Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen İmran Yük ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı'yı ziyaret etti. Ziyarete, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Kora, Geçmiş Dönem Mobilya Meslek Komitesi'nde görev yapan Müjdat Kemer ve Feridun Yeşilyurt ile Yaşar Üniversitesi Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Tolga Benli'de katıldı. Ziyarette, mobilya sektöründe tasarım, fuarlar, Ar-Ge, ihracat eğitimleri, Mobilya Organize Sanayi Bölgesi konuları başta olmak üzere sektörün gündemindeki konularda işbirliği kararı çıktı.

Mobilya sektörüne vizyon kazandıracak ürün tasarımı yanında firmaların vizyonunu geliştirecek bir çalışma yapmak istediklerini dile getiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan ihracat ile çıkacağını, firmaların nakit akışlarını ihracat ile düzeltebileceklerini, mobilya sektöründe ihracatı arttırmak için Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve EMODER ortak hareket ederek devlet desteklerinden de yararlanmayı planladıklarını ifade etti.

Meslek lisesi öğrencilerine burs projesi genişletilecek

Göreve geldikten sonra mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu Mobilya Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve çalışmalarda önemli aşama kaydettiklerini anlattı. Yağcı, "Mobilya OSB dışında mobilya sektöründe ara eleman açığı olduğunu tespit ettik. Bu açığı kapatmak adına meslek liselerini daha çok tercih edilir hale getirmek için harekete geçtik. Mithatpaşa Anadolu Meslek Lisesi ile işbirliğine giderek burada okuyan Mobilya Dekorasyon Bölümü öğrencilerine burs sağladık. Bu öğrencilere işletmelerimizde staj olanağı da sunacağız. Önümüzdeki dönemde İzmir Ticaret Odası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı devreye sokup burs verilen öğrenci sayısını arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ege Bölgesi'nden yapılan mobilya ihracatının 2018 yılının Ocak – Kasım döneminde yüzde 25'lik artışla 107 milyon dolardan, 134 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Yağcı, ihracatta artışın sürekli olması için eğitim ve tasarım projelerine EMODER ile birlikte ağırlık vereceklerini sözlerine ekledi.

Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği (EMODER) Yönetim Kurulu Başkanı İmran Yük ise; mobilya sektörünün tasarım açığı olduğunu, hem ürün tasarımı, hem de firmaların vizyon kazanmasını sağlayacak projeleri ihracatçı birlikleri ile birlikte gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.