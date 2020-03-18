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Mobilya tamiri yapan iş yerinde yangın çıktı

Kastamonu'da mobilya tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

18.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:15
Kastamonu'da mobilya tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Topçuoğlu Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta, 4 katlı bir binanın giriş katındaki mobilya tamiri yapılan iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiyeye haber verilmesinin ardından binada oturanlar, yoğun dumandan etkilenmemeleri için çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı.
Yangının çıktığı alandaki binaların birbirine çok yakın olması nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen yangında iş yerinde maddi hasar oluştu. Mobilya tamiri yapan iş yerinde yangın çıktı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Mobilya tamiri yapan iş yerinde yangın çıktı
Etiketler : Kastamonu, Güncel

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