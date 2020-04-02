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Mobilya üreticileri mülk sahiplerinden "kira desteği" bekliyor

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla birçok mobilya mağazası ve imalathanesinin kapalı olduğunu belirterek, mülk sahiplerinden belirli bir süre kira talep etmemelerini beklediklerini söyledi.

02.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:32
Mobilya üreticileri mülk sahiplerinden
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla birçok mobilya mağazası ve imalathanesinin kapalı olduğunu belirterek, mülk sahiplerinden belirli bir süre kira talep etmemelerini beklediklerini söyledi.
Erdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla Çorum'daki çoğu mobilya imalathanesinin üretimini geçici olarak durdurduğunu, mağazaların da zor şartlarda açılabildiğini bildirdi.
Mobilyacı esnafının salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilendiğini belirten Erdal, "Bu süre içinde yaşanacak ekonomik sıkıntıları gidermek adına kapalı olan mobilya mağazalarımız ve imalat hanelerimizden belirli bir süre kira alınmamasını mülk sahiplerinden rica ediyoruz." dedi.
Salgınla mücadelede güç birliği yapılması gerektiğinin altını çizen Erdal, "Bu günleri güç birliği ile aşacağımıza olan inancımızla, dayanışmamızı güçlendirmek ve açık olan mobilya mağazalarımıza katkı sağlamak amacıyla mevcut kira bedellerinin en azından yarısını almalarını sektör temsilcisi olarak mülk sahiplerinden rica ediyoruz." diye konuştu.
Esnafın mülk sahiplerinden bir fedakarlık beklediğini ifade eden Erdal, şunları kaydetti:
"Hepimizin bildiği gibi şu an küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin yaşadıkları sıkıntılı durum mücbir sebeplerden dolayıdır. Mülk sahiplerinin mücbir sebep sorumluluğu ile davranmalarını bekliyoruz. Gün fedakarlık günü. Hep birlikte omuz omuza vererek bu gemiyi yüzdürmeye devam etmeliyiz."
Erdal, salgın sürecine karşı açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin, bu dönemin atlatılmasında önemli bir işlevi olacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Çorum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Mobilya üreticileri mülk sahiplerinden 'kira desteği' bekliyor - Haberler

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