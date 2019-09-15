Haberler » Güncel » Haber

Mobilya ustasından 'bir kuş da sen barındır' kampanyası

Erzurum'un Oltu ilçesinde mobilya ustası Adem Kaya (36) 'Bir kuş da sen barındır' sloganıyla rengarenk yaptığı yuvaları Kırdağı Ormanı'nda ağaç dallarına astı.

15.09.2019 10:45Mobilya ustasından 'bir kuş da sen barındır' kampanyası

Erzurum'un Oltu ilçesinde mobilya ustası Adem Kaya (36) 'Bir kuş da sen barındır' sloganıyla rengarenk yaptığı yuvaları Kırdağı Ormanı'nda ağaç dallarına astı. Kaya, vatandaşlara da çağrıda bulunarak 20 TL karşılığında bir kuşa yuva kurabileceklerini söyledi.
Oltu Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 20 yıldan beri mobilya ustası olan Adem Kaya, havaların soğumasıyla birlikte kuşlar için yuva yapmaya karar verdi. 'Bir kuş da sen barındır' sloganıyla yola çıkan Kaya, kısa sürede çok sayıda yuva yaparak çeşitli renklere boyadı. Kaya, atölyede yaptığı yuvaları Kırdağı Ormanı'na götürerek ağaç dallarına tek tek astı. Kaya, Bizim buralarda kış çok sert geçer. Kuşların birçoğu baharı göremez. Ben de kuşlar ölmesin, yaşasın diye yuva yapmaya karar verdim dedi.
Vatandaşlara da bir kuşa yuva yaptırmaları çağrısında bulunan Kaya, İsteyenler atölyede yaptığımız yuvaları 20 TL gibi bir fiyat karşısında alıp, ormana ya da istedikleri yerde ağaç dallarına asabilir. İsterlerse yuvalara isimlerini yazar, onlar adına biz de ağaçlara monte edebiliriz. Çok sayıda kuş, bu kış mevsimini sıcak yuvalarında geçirecek. Vatandaşların bu kampanyaya destek vermesini isterim diye konuştu.
Kaya'nın yaptığı yuvalardan bir tane alıp Kırdağı Ormanı'na giderek ağaca asan Salih Macit, Önümüz kış, bir kuşa yuva olabileceksek ne mutlu bize dedi. Beycan Onat ise, Yuvaları kuşlar için ormana astık. Kuşlar yaşarsa biz sevinir ve mutlu oluruz diye konuştu.



Erzurum, Oltu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:49 Kahta'daki okul kantinlerinde denetleme
11:49 Kınalı keklikler doğaya salındı
11:48 Pençe-3 harekâtı'nda 4 eyp imha edildi
11:48 İki yolun ortasında kalan cami dikkat çekiyor
11:48 Ava gitti, arıların saldırısına uğradı
11:48 Sokak hayvanları mağazalarda serinliyor
11:46 Gaziantep'teki silahlı kavga