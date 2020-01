Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık, "Mobilyacılar Odası her kurumu esnafla buluşturacak"

Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık her yıl düzenli düzenlenen Türkiye mobilya sektörünün küresel pazarlara açılan vitrini olan İMOB uluslararası mobilya fuarına esnaflar ile birlikte katılacağını duyurdu.Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Fındık, "Bu ziyaretlerin esnaflarımızın mobilya sektöründe Tasarım, gelişme, markalaşma ve pazarda rekabete yenik düşmemesi için önem taşıdığını söyleyerek, fuar ziyaretlerinin yanı sıra esnaflarımızın sektörde ayakta durması için, maddeler halinde çalışma programı oluşturuluyor. Bu program doğrultusunda esnaflarımızı yerinde ziyaret ederek istişare yapacağız" dedi.Başkan Fındık, "Görüldüğü gibi sektörümüz imalat ve mağazada istenildiği yere ulaşmakta güçlük çekmekte. Esnaflarımızın bu darlanmadan kurtulması için birlik ve beraberliğimizin korunmasının yeterli olacağına inanıyoruz. Bu kurumların varlık amacı hizmet etmektir. En önemli misyonumuz Mobilyacılar Odası her kurumu esnafla buluşturan köprü haline getirmektir.Oluşturulacak web sitesinde, resmi gazetede yayınlanan esnaflarımız faydalanabilecek, odamız tarafından düzenlenen çalışmalar buradan duyurulacak. Talep olursa odamız tarafından her ayın belirli günlerinde ARGE (tasarım) programı eğitimi verilecek.KOSGEB'in varlık amacını, yapılan hizmetleri, bunlardan nasıl faydalanılacağını ilk ağızdan duyulmasını sağlayacağız.Anlaşma yapmayı düşündüğümüz (Hastahane, eğlence merkezleri, yeme içme, düğün salonları vb. çoğu alanlarla oda üyelerimize sağlanacak indirimler için görüşmeler yapılması, üyelerimize dağıtılacak üyelik kartları ile bu indirimlerden yaralanmasını sağlayacağız" - KAYSERİ