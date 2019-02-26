Mobilyada Kalitenin Adı: Kapan Mobilya

Kapan Mobilya işletme sahibi İsa Kapan, "Firmamız Antakya- Hatay merkezli olarak üretim yapmaktadır. Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde ihracat yapıyoruz. İthalat yapan bir firma değiliz. Üretim yapıp satıyoruz ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz." dedi.

TAMAMEN YERLİ ÜRETİM

İsa Kapan, "Türkiye pazarına son yıllarda girmeye başladık. Üretim bandımızın yaklaşık olarak yüzde 20'si iç pazarda satılıyor kalan kısmı dış pazara gönderiliyor. Bizim ham maddemizin tamamı yerli. Ülkemizdeki medefe fabrikalarından medefiyi temin ediyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü'nden kerestemizi alıyoruz ve fabrikamızda ürünlerimizi üretip satışa çıkarıyoruz." diye konuştu.

BÜYÜME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kapan, "Büyüme hedeflerimiz devam ediyor. Fuarlara katılarak burada yeni pazarları takip ediyoruz ve aynı zamanda bayilik vermeyi planlıyoruz. Fuarlara gelen insanların çoğu yabancı tüccarlardan oluşur. Biz de bunları yakın takibe alarak hem dış pazarımızı büyütmek hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.