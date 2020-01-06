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Mobilyada KDV indirimi

Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mustafa Fındık, mobilya sektöründe uygulanan yüzde 8'lik KDV indiriminin sektörü feraha kavuşturacağını bildirdi.

06.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:00 Mobilyada KDV indirimi
Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Mustafa Fındık, mobilya sektöründe uygulanan yüzde 8'lik KDV indiriminin sektörü feraha kavuşturacağını bildirdi.
Fındık, yaptığı yazılı açıklamada, KDV indiriminin sektörün canlanması, yatırımların önünün açılması gibi yansımaları olacağını belirtti.
Dolayısıyla firmalarda istihdamın da artacağını vurgulayan Fındık, "2020 yılında birçok sektör gibi mobilya sektörü de feraha kavuşacak. KDV indirimi talebimizin gündeme getirilmesini sağlayan oda başkanlarına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Erat, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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