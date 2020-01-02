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Mobilyadaki KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın, mobilyadaki KDV indirimini değerlendirdi.

02.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:26 Mobilyadaki KDV indirimi mobilyacıları sevindirdi
Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Başkanı Mehmet Yalçın, mobilyadaki KDV indirimini değerlendirdi.
Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 'de mobilya üretiminin en büyük üretim merkezi olan Kayseri'de KDV indiriminin sektörü hareketlendireceğini bildirdi.
KDV'nin kalıcı olmasını dilediklerini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
"Sektörde istikrar ve güvenin artarak iş hacimlerinin yükseleceği inancındayım. Satışlarımızı olumlu yönde etkileyecektir.
En önemli olan diğer unsur, ham madde alışlarımızda yüzde 18 KDV'nin aynı oranda yüzde 8'e düşürülerek, giren KDV oranı ile çıkan KDV oranın eş değer olmasını talep ediyoruz. Ham madde alışlarında yüzde 18 KDV ödeyerek alıyoruz, satışta da yüzde 8 tahsilat yapıyoruz. Bu arada biriken KDV yükünü ortadan kaldırmış olacaktır. Bu kararın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

Mehmet Yalçın, Murat Erat, Türkiye, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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