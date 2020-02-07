Mobilyalar depremde hayat kurtarır mı?

Bu kapsamda binaların durumu ile ilgili tartışmalar sürerken evin içinde de alınabilecek hayati önemler bulunuyor. Araştırmalarda bunu destekler nitelikte. Depremde can ve mal kayıplarının yüzde 30'u dekoratif ürünlerden meydana gelirken, 17 Ağustos Marmara depreminde her 100 kişiden 3 kişi dolap altında kalarak hayata gözlerini yummuştu.

Ülke olarak gerçeğimiz olan deprem ile yaşamayı öğrenmeliyiz. Binaların temelleri , kullanılan malzemeler büyük önem taşırken, yaşam alanlarımızın içi de fark edilmeyen bir detay olarak çıkıyor. Evlerimizin dekorasyonunu yaparken genel olarak hepimiz görselliği ön planda tutuyoruz. Deprem kuşağında olan ülkemizi göz önünde bulunduracak olursak kullandığımız mobilyaların yerleri, sabitlenmesinin nasıl yapıldığı da büyük önem arz ediyor.

Depremde En Güvensiz Yer Mutfak ve Banyolar

Depremde evin en güvensiz yerinin mutfak ve banyo olduğunu dile getiren İç Mimar Esra Kestirengöz, en güvenli yerin ise karidor ve holler olduğu söyledi. Kestirengöz, "Özellikle kadınlar görselliği ön planda tutuyor fakat deprem gerçeğini unutmasınlar. Dolapları, çalışma masalarını, tv ünitelerini nalburdan ya da hırdavatçıdan alacakları 2 , 3 TL'lik L şeklindeki sabitleme aparatıyla sağlamlaştırabilirler. Dekoratif olmasına önem verenler ise içten sabitleme işlemi yapabilirler. Oturduğumuz koltuk ile orta sehpa arasındaki uzaklık 2 kişinin rahatça kaçabileceği bir mesafede olması lazım. Binadan acilen çıkmak için o yol üzerinde duran eşyaların kaldırıması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yatağınız Camdan Uzak Olsun

Bildiğiniz gibi 17 Ağustos 1999 depremine gece saatlerine yakalanmıştık. Peki depreme gece saatlerinde yakalanırsak ne yapmamız gerekiyor? Kestirengöz konuyla ilgili olarak " Panik yapmadan, yatağınızda doğrularak yatağınızın yanında yere çok yavaş bir şekilde cenin pozisyonunda yatmanız gerekiyor. Çünkü yatağınızın yüksekliği size hayat üçgenini sağlayacak ve bu da size depremden doğan göçük altında kalma durumunda korumuş olacaktır. Ayrıca yatağınızı camdan uzak bir mesefade konumlandırmamız gerekiyor, çünkü olası bir depremde camlardaki esnemeden, genleşmeden dolayı patlamalar yaşanabilir. Eğer yatak başlığınız yüksek ise duvara mutlaka sabit olması gerekiyor " dedi.