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Mobilyanın merkezi Kayseri'de Furni-Tur Tasarım Yarışması

Mobilyanın merkezi Kayseri'de faaliyet gösteren Erciyes Anadolu Holding, Furni-Tur Tasarım Yarışması düzenledi.

07.11.2019 17:58 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:58 Mobilyanın merkezi Kayseri'de Furni-Tur Tasarım Yarışması
Mobilyanın merkezi Kayseri'de faaliyet gösteren Erciyes Anadolu Holding, Furni-Tur Tasarım Yarışması düzenledi.
Erciyes Anadolu Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Furni-Tur Tasarım Yarışması, işlevsel, özgün, yenilikçi, uygulanabilir ve estetikliğin tanımını sorgulayan mobilyalar tasarlayarak, bu soruların cevaplarını keşfetmeyi amaçlıyor.
İstikbal Mobilya ve Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması yemek yeme pratiklerine ve kültürüne odaklanıyor.
Mobilyanın salt eşya algısından sıyrılıp, gelecekteki yaşam alanlarının vazgeçilmez ögesi olduğu savıyla yola çıkan İstikbal, Türkiye ve dünyada yetenekli tasarımcıları yemek yeme alışkanlıklarıyla şekillenen mobilyaları ve nesneleri düşünmeye ve yorumlamaya davet ediyor.
Atilla Kuzu, Burak Asiliskender, Cemal Çobanoğlu, Deniz Leblebici Başar, Emine Merdim Yılmaz ve Ömür Akkor gibi konusunda uzman ve güçlü jüri üyeleri ile de dikkati çeken yarışma şimdiden tasarım dünyasına farklı bir hareket kazandırdı.
Uluslararası tasarım yarışmasının, fikir ortağı olan Türkiye Tasarım Vakfı ile gelecek yıllarda geleneksel olarak devam etmesi ve bir tasarım
platformuna dönüşmesi planlanıyor.
Dünyadan tasarımcıların katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihi 20 Aralık
2019. Para ödülünün yanında sunduğu prestij ve deneyimle de oldukça dikkat çeken yarışmanın kazananları 10 Ocak 2020'de açıklanacak.

Anadolu Grubu, Türkiye, Erciyes, Kayseri, Ekonomi

Kaynak: AA

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