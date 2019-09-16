"Mobilyanın öncelikli sektör olması memnuniyet verici"

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, ABD ile ikili ticaret hacminin artırılmasına yönelik olarak mobilyanın öncelikli sektörler arasına alınmasından memnuniyet duyduklarını belirterek "Bu karar, ülkemizin dünya mobilya pazarındaki yüzde 1'lik payını büyük oranda artıracaktır." ifadesini kullandı.

Dolu, yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretinin iki ülke açısından önemine değindi.

ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiği vurgulayan Dolu, bu kapsamda mobilya, tekstil, hazır giyim, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayisi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistiğin öncelikli sektörler olarak belirlendiğini belirtti.

Mobilya sektörünün özellikle KDV indiriminin sona ermesinin ardından büyük yara aldığını, ihracat yapan birçok işletmenin kapatma noktasına geldiğini aktaran Dolu, şunları kaydetti:

"ABD ile ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler arasında mobilyanın da olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, ülkemizin dünya mobilya pazarındaki yüzde 1'lik payını büyük oranda artıracaktır. Sektörümüzün ihracatının artırılmasına yönelik bu adım için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a teşekkür ediyoruz. Mobilya sektörünün daha da canlanması için diğer beklentilerin de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: AA