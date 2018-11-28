Mobisad Başkanı Turnacı: "Yeni Düzenleme Sektörümüze Nefes Aldıracak"

Bu süreden sonra 12 taksit sadece fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan telefonlar için uygulanacak. Yeni düzenlemeyi değerlendiren MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, "Yeni düzenlemenin, daralan sektöre nefes olacağını ve istihdam kayıplarını önleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresi "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" şeklinde değiştirildi. Aynı yönetmeliğe geçici madde eklenerek, "Fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanır" ifadelerine yer verildi.

"DARALAN SEKTÖRE NEFES ALDIRACAK"

Yeni düzenlemeyi değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği'nin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı,"Sektörümüzde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar neticesinde maliyet artışları yaşandı. Bu durum 2018 yılında yükselme eğiliminde olan sektörümüzde daralmaya sebep oldu. Sektör temsilcileri olarak bu daralmayı aşmanın yöntemleri üzerinde çalışırken, 1 Eylül 2018 itibari ile BDDK'nın uyguladığı taksit kısıtlama kararı ile sektördeki taksit sayısı 36 aydan 6 aya indirildi ve sektörde maalesef yüzde 40 civarında daralma yaşadık. Yeni alınan kararla taksit sayısının kademeli olarak 12 aya çıkartılmasını olumlu karşılıyoruz. Daralan sektöre nefes olacağını ve istihdam kayıplarını önleyeceğini düşünüyoruz" dedi.

MOBİSAD olarak ilk günden itibaren ilgili bakanlıklarla öneri ve kaygılarını paylaştıklarını ifade eden Turnacı, "Girişimlerimizi sonuçsuz bırakmayan, sektörün sesine kulan veren Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Berat Albayrak, Bakan Yardımcımız Sn. Bülent Aksu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Sn. Dr. Ömer Fatih Sayan'a sektörümüz adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.