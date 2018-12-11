11 Aralık 2018, 12:49
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Moda İkonu Eda Taşpınar, Banyodan Paylaştığı Cesur Pozla "Aşka Devam" Mesajı Verdi

Cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Taşpınar, banyodan verdiği pozla takipçilerine "Aşka devam" mesajı verdi.

Hayatı boyunca kendini modaya adayarak bu alanda büyük başarılara imza atan sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında. Sosyal medyada aşk, ilişkiler ve hayat üzerine paylaşımlar yapan Eda Taşpınar, İtalya'dan yaptığı paylaşımla yine şaşırtmadı.

"AŞKA DEVAM" MESAJI

Eda Taşpınar, banyoda verdiği seksi poza, "Genç kalplere; çarpmaya, kırmaya ve aşık olmaya devam edin" notunu düştü.

HAYRAN KİTLESİ BİR HAYLİ FAZLA

Eda Taşpınar, sosyal medyadan pozlarına olumsuz yorum alsa da, hayran kitlesi oldukça fazla. Yaz sezonunun simgesi haline gelen bronz teninin beyazlaşması takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İtalya,Eda Taşpınar
11 Aralık 2018 Salı 12:49



YORUMLAR (21)
MHK: YAZI MİLLET NEYLE UGRAŞIYOR BU BANYO RESMİNİN DERDİNDE
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..: rezillik diz boyu
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ADINIZI YAZIN: çatur çutur yapıştırıcaksın
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A: Bu kadın çıplak poz vermek başka birşey bilmiyor
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DİGORLU: işiyo mu o
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