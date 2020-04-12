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Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı

Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı Yunusların kuyruklarını suya vurarak balık avlaması böyle görüntülendi Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı.

12.04.2020 10:17 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:19
Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı
Yunusların kuyruklarını suya vurarak balık avlaması böyle görüntülendi
İSTANBUL - Korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı. Yunusların kuyruklarını suya vurarak balı avladığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar büyük beğeni topladı.
Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyük il ve Zonguldak'ta haftasonu boyunca sürecek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından boş kalan Kadıköy Moda sahili yunuslara kaldı. Moda açıklarında yüzen yunuslar kuyruklarını suya vurarak balık avladı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı. Moda sahili sokağa çıkma yasağından sonra yunuslara kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kadıköy, Moda, Genel
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