MODA SAHİLİNDE DANS EDİP KURALLARI HİÇE SAYANLARA CEZA YAĞDI

Maske takmayanlar birbirinden ilginç bahaneler sundu.

27.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:02
Maske takmayanlar birbirinden ilginç bahaneler sundu.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarını aldırış etmeyen gençler yine dün akşam Kadıköy Moda Sahilinde eğlendi. Müzik eşliğinde dans eden gençler, sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sahilde bulunan çoğu kişinin maske takmadığı ve takanların ise çene altlarında olduğu görülürken polis ekipleri 35 kişiye toplam 31 bin 500 TL parası kesildi
DANS EDİP EĞLENDİLER
İstanbul Valiliği, koronavirüsle mücadele kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirmişti. Hafta sonu gelmesiyle dün akşam yüzlerce genç, Kadıköy Moda Sahiline akın etti. Koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde dans eden gençlerin, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmadıkları görüldü.
TOPLAM 31 BİN 500 TL CEZA KESİLDİ
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yine sahillerde dolaşarak denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri ses ve görüntü kayıtı alarak maske takmayan 35 kişiye toplam 31 .in 500 TL ceza kesildi. Bazı vatandaşlar cezai yememek için polis ekiplerine ilginç bahaneler de bulundu. Bir genç, maskesini düşürdüğünü söyledi. Bir kişi ise sigara içtiği için maskesini çıkardığını belirtti. Burnunu kapatmayan bir kişi ise gözlüklerinin buhar yaptığını öne sürdü. MODA SAHİLİNDE DANS EDİP KURALLARI HİÇE SAYANLARA CEZA YAĞDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kadıköy, Moda, Güncel, Haber

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