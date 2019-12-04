Moda severler kök hücre bağışı yapacak

Bu yıl Kızılay ile yapılan işbirliği çerçevesinde farkındalık yaratmak üzere kök hücre ve kan bağışında da bulunulacak.

Yedinci kez düzenlenecek olan İzmir Fashion Week etkinliğinin tanıtım toplantısı Ege Giyim Sanayicileri Derneği'nde (EGSD) gerçekleştirildi. Toplantıya EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, Rönesans Ajans Sahibi ve İzmir Fashion Week'in kurucusu Akif Örük,EGSD Geçmiş Dönem Başkanı Mukadder Özden, Türk Kızılayı Ege Bölgesi Genel Müdürü Gökay Gök, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği (İMOT) Başkan Yardımcısı Yiğit Eryendi ve çok sayıda modacı katıldı. 17-19 Aralık tarihleri arasında Tarihi Alsancak Garı'nda gerçekleşecek olan kentin en prestijli moda organizasyonuna moda dünyasının önemli isimleri katılacak.

"Tasarım olmadan marka olmaz"

Toplantıda konuşan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, etkinliğin yedinci kez gerçekleşeceğini hatırlatarak, 3 gün boyunca çok kıymetli tasarımcılar ve firmaların kreasyonlarını sergileyeceğini belirtti. Ertuğrul, tasarımcılara büyük önem verdiklerini söyleyerek, "Tasarım olmadan marka oluşturmanız mümkün değil. Biz dernek olarak bunun çok üzerinde duruyoruz. Tasarım yarışmaları yapıyoruz. Gelinlik Fuarı'nda da tasarım yarışması gerçekleştiriyoruz. Bu yarışmalarda ve diğer etkinliklerde tasarımcıları desteklemeye çalışıyoruz. İzmir bu anlamda büyük bir kaynağa sahip. Kasım ayında İzmir'den gerçekleşen hazır giyim ihracatı 1 milyar 200 milyon dolar ile birinci sırada. Sektörümüz her geçen gün ülkeye daha çok katma değer sağlıyor. Etkinliğimizi Büyükşehir Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Türk Kızılayı, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği ve Altier Academy sponsorluğunda gerçekleşecek. Şimdiden tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz" dedi.

İlk kez kök hücre bağışı yapılacak

Rönesans Ajans Sahibi Akif Örük ise konuşmasında gelecek süreçte etkinliğin yılda 2 kez olması konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu yıl bir ilke imza atarak

Türk Kızılay'ı ile bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştireceklerin ifade eden Örük, kurulacak standlarla kök hücre ve kan bağışı uygulaması yapacaklarını kaydetti. Örük, "Etkinliği yılda iki defa yapabilirsek kentimizdeki sektör dinamikleri için çok önemli bir adım olacak. Firmalarla tasarımcıları eşleştirmek, sektöre yeni ve genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla bu organizasyonu sürdürüyoruz. İzmir'de ciddi anlamda iyi tasarımcılar var. Bu tasarımcıların parlaması gerekiyor, aksi durumda biz bu değerlerikaybediyoruz" diye konuştu.