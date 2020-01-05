Moda sohbeti

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz ?





Bu sene benim mesleğimin 38. yılı. Tabii uzun bir maraton...İlk Butik Faruk'la başladım. O da yıl 1981. Daha sonra 1987 yılında da baktım ki bütün İtalyanlar adını Giorgio Armani, Versace gibi koymuşlar, bende Faruk Saraç olarak değiştirdim. Ama 1981& ; ilk başlangıç yılım..& ;





Bu yıl ne tür kumaşlar kullanmayı tercih ettiniz ?





Moda her 20 senede bir kendini tekerrür ediyor. Bu sene kruvazeler çok var, yakalar biraz daha geniş. Özel çalışıyoruz, özel kupon kumaşlarımız var. Bu sene renklerden de siyah artık egemenliğini yitirdi.& ; Laciverte bir dönüş var. Sakslar, lacivertler benim koleksiyonumda da mevcut ve onu çok üst noktaya taşıdık.





2020 Sonbahar/ Kış koleksiyonunda erkek gardroplarının vazgeçilmezleri neler ?& ;

Bu sene trençkotlar çok var, deriler tekrar geri döndü. Ceket biraz hafif out oldu. İçerisinde tamamıyla bizim hazırladığımız olan spor koleksiyonda daha hırka ve montlara çok ağırlık verdim. Önden cepli çok güzel spor pantolonlarımız var. Trikolarımızı bu sene çok daha farklı yaptık. Hem fermuarlı kendi içerisinde yüzde yüz kaşmir olan spor gruplarımız var ama trençkotların ve kabanların tekrar geri dönüşü var.

Bir erkeğin gardrobunda olmazsa olmaz parçalar neler ?





Tabii bu jeanı kim icat etmişse çok iyi... Bir bluzunu muhakkak giyiyorsun. Tabii yazın olduğu zaman bir de& ; koton var.& ; Gerçi bizim Türk erkeği çok fazla ketenleri sevmiyor, kotonları sevmiyor& ; buruşuk olduğu için... Kış koleksiyonunda ise tamamiyle kaşmirler ön planda. Bu sene blazzer ceketler olması lazım. Altında çok güzel bir gri pantolon, muhakkak bir mavi veya beyaz gömleği... Ben ona resmiyet renkleri diyorum. Biraz Pazartesiyle başlayıp Cuma gününe kadar giderek daha bir klasik haftsonu... Ben ise müşterimi biraz daha özgür bırakıyorum. Tabii bu sene moda daha da değişti. Kravatlar biraz daha inceldi. Şu anda gömlek yakaları biraz daha yarım. İtalyan ama yüksek yaka dediğimiz olan gömlekler tekrar ön plana çıktı. Benim kendi koleksiyonumda ise mutfaklarımın en iyisi smokin... Smokinde ise damatlığı 1991'den itibaren yaptığımız yapıyoruz. Damatlıkta şal yakalar, tek düğmeler, yaka kruvaze tek düğme çift düğme kruvazeler çok ön planda bu sene. Kemikler önümüdeki yaz moda olacak olan çok güzel kemik gruplarımız var onunla beraberde saksı birleştirdim.





Bu Sonbahar-Kış aylarında erkekler nasıl ayakkabılar tercih edecek ?& ;





Tabii benim 40 senelik olan çizgimde benim tamamıyle klasik. Biraz daha babaya hitap ediyor. Çok& ; gençlere yönelen bir koleksiyonum yok ama normal benim markamın başında olan oğlum& ; biraz daha arkadaşları için koleksiyon hazırlıyor. Bizim biraz daha klasik çizgimiz var. Ayakkabıda da takım elbisenin altında klasik gruplarımız var.





Peki şık olmak için çok para harcanmalı mı ?& ;





Yok harcanmamalı. İnsan önce bir defa kendi tarzını bilmeli. Biz ona 'Gusto' diyoruz.& ; Mesela bir tüketici normal bir yerden alışveriş yaptığı zaman giydiği bir kıyafet kendini iyi hissettiriyorsa onun markayla çok fazla ilgili olacağını düşünmüyorum. Yani severek giymek... Mutlaka hepimizin gardrobunda bir sürü giysiler var ama iki üç tanesi vardır ki onlara ayrıcalık tanırsın. Çünkü onun içerisinde giydiğin zaman mutlu olursun, sana çok yakıştığına inanırsın, içinde daha rahatsındır.& ;





Siz kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız ?

Benim tarzım kötü yani ben çok kendi tarzını belirleyen bir insan değilim. Ne buluyorsam onu giyiyorum. Tabii ki Faruk Saraç kullanıyorum ama benim tarzım klasik... Eskiden takım elbise daha fazla giyiyordum şu an daha çok spor giyiniyorum.& ;





























