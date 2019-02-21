Moda Tasarımcısı Çiğdem Karavit!

Çiğdem Karavit markasının kurucusu Çiğdem Karavit, "Tasarım hayatıma yurt dışında başladım. Acemilik dönemim İngiltere ve Hollanda da geçti. Moda okuluna gittikten sonra Türkiye'de bazı markalarda tasarımcı olarak çalıştıktan sonra kendi markamı kurmaya karar verdim ve 4 yıllık süreçten sonra bugünlere geldik. " dedi.

FARKLI TASARIMLAR ORTAYA KOYUYOR

Çiğdem Karavit, "Hem kadın hem erkek giyim olarak hizmet sunuyorum. Kadın tasarımlarım ağırlık kazanıyor. Çıkardığım koleksiyonun 3'te 1'ni erkeklere ayırıyorum. Spor-abiye çalışıyorum. Tasarladığım bir ceketi sahneye çıkan bir sanatçı da giyebilir akşam gezmeye giden biri de giyebilir.Benim diğerlerinden farkım özgün tasarımları ortay çıkarmak için çok çalışıyorum. İsim yapmak şu an dünyada en önemli unsurlardan biri. Bunun bir ölçüsü olmalı, kopya çekmemek özel olmak önemli. Tasarımlarımda bir hikaye anlatıyorum bir özgünlük arıyorum. Moda filmi çekiyorum." ifadelerini kullandı.

AMERİKA'DAN GELEN ÖDÜL

Karavit, "4 yıl önce İstanbul'da Fashion Film Festival diye bir festival başladı. Dünyada yıllar önce başlayan bir akım aslında. Kısa moda filmleri çekiliyor ve bunları festivalleri oluyor bunlar orada gösterime giriyor. Bu iş Türkiye'ye ilk geldiğinde büyülenmiştim. Bana çok hitap etmişti. Koleksiyon hazırladığımı hikaye bazlı yaptığım için bunu filme de çekerek anlatmak harika bir iş oldu.İşte biz de bunu yaptık ve birçok yere gönderdik çok fazla özel seçkiler aldık. Ödüller aldık. Ödülümüz Amerika'dan geldi." diyekonuştu.

"ONLINE SATIŞ ÖN PLANDA "

Çiğdem Karavit, "İhracat hedefim var. Geçen yıl yaptığım bir truva koleksiyonum var. 2018 Truva yılıydı. Bende bundan ilham alarak bir koleksiyon oluşturdum. Bu yılda Milano'da gösterilecek. Beğenildi ve talep gördü şimdi Milano'da tekrar gösterimde olacak. WEB satışı benim için çok önemli onu oluşturmaya çalışıyorum. Butik de önemli ama online satış şu an daha çok ön plana çıkmış durumda." şeklinde konuştu.