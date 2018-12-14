Moda ve Sanatı Birleştiren Zarif Bir İstanbul Serüveni!

Paris'ten Tokyo'ya Londra'dan Milano'ya, uluslarası podyumlarda geçen yılların ardından tasarım alanında başarılı işlere imza atan Adela, " Türkiye'deki kadınlara daha ilham verici, daha çağdaş bir görünüm sergilemeyi amaçladım. Kendinden emin ve korkusuz kadınların sesi oldum." dedi.

"AMACIM: MODERN GÖRÜNÜMÜNÜ YEREL SIKLIKLA BİRARADA SUNMAK"

Paris'ten Tokyo'ya Londra'dan Milano'ya, uluslarası podyumlarda geçen yılların ardından başlamış Adela'nın İstanbul serüveni. Amacı ise oldukça zarif: Kültürlerin kaynaştığı bu büyülü şehirde Türk kadınlarına modern görünümü yerel şıklıkla birarada sunmak. İstanbul'da sektörün önemli isimleriyle projelere imza atmaya başlayan Çek model Adela Jirikova, özellikle Türk kadının giyim tarzını ve modaya ilgisini yakından gözlemleme fırsatı bulmuş. Sanat ve medya kanalıyla, sosyo-ekonomik gücü giderek artan Türk kadınlarına ilham verebilmek için benzer vizyona sahip kadın sanatçılarla çalışmaya başlayan Adela, Ajda Pekkan ve Sertab Erener gibi çok önemli isimlerin kliplerinde yer almayı başarmış.

"İSTANBUL MODA HAFTASI'NDA YER ALMAK AYRI BİR ANLAM İFADE EDİYOR"

Özenle seçilmiş kıyafetlerle modern ve cesur kadın imajını başarıyla sergileyen Adela, kendi ayakları üzerinde durabilen ve haklarını sonuna kadar savunan Türk kadınını gururla temsil etmiş. Milyonlara ulaşan bu klip çalışmaları halen oldukça popüler ve yalnızca YouTube üzerinden altı milyondan fazla görüntülendi. Türkiye'nin yanı sıra Orta Asya, Körfez Ülkeleri, Orta Doğu ve Balkanlarda televizyon aracılığıyla birçok kadın izleyiciye ulaşan ve yeni bir pencere açan Adela, bu coğrafyadaki katkılarını ve özellikle Türk kadınlarının giderek şıklaşan görüntüsünü gururla takip ediyor. Bir moda haftasından daha fazlası Moda haftaları, sayılı moda başkentlerinde düzenlenen ve yıl boyunca beklenen en önemli etkinlikler arasında yer alıyor. İstanbul, bu başkentler arasında son yıllardaki yükselişiyle çok önemli bir yere sahip. Dünyaca ünlü moda merkezlerinde podyuma çıkmış Adela Jirikova için İstanbul Moda Haftası'nda yer almak çok ayrı bir anlam ifade ediyordu.

"RASTGELE BİR TERCİH DEĞİLDİ"

Bu rüyasını gerçekleştirmek için yola çıkan Çek modelin söyleyeceklerine kulak verelim: "Rastgele bir tercih değildi.. Daha önce Türkiye'de model olarak bulunmuştum. Gelişmekte olan ve hızla büyüyen ülkelerdeki kadınlara güç vermek ve desteklemek adına misyonumu devam ettirmek istiyordum. Bu nedenle İstanbul Moda Haftası'nda yer almak ve sadece kadın tasarımcılarla işbirliği yapmanın benim için ayrı bir anlamı vardı. Türk kadınlarının, daha fazla cesaret ve güven kazanmak için arayışta olduklarını gözlemledim ve moda aracılığıyla kendilerini çok daha iyi hissedeceklerine inanıyordum. Türkiye ve uluslararası pazarlarda tecrübe kazanmıştım.

"KÜLTÜR ELÇİSİ OLMAMI SAĞLADI"

Yerel kadın tasarımcılarla çalışarak Türk kadınlarını destekleme ve kültürlerarası alışverişi teşvik etme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip olduğumu farkettim. Geleneksel olmayan görünüşüme rağmen Türk kültürü hakkındaki bilgi birikimim, batı ve Türk dünyası arasında köprü oluşturmama yardımcı oldu. Yükselen kadın tasarımcılarla gerçekleştirdiğim ortak çalışmalar, İstanbul Moda Haftası'nda yer almamı ve bir kültür elçisi olmamı sağladı. Güçlü tasarımlar sunarak, Türkiye'deki kadınlara daha ilham verici, daha çağdaş bir görünüm sergilemeyi amaçladım. Kendinden emin ve korkusuz kadınların sesi oldum. Sonunda oldukça başarılı bir etkinlik geçirdik ve Türk kadınlarından sayısız güzel mesajlar aldık. İşte bu yüzden İstanbul Moda Haftası, halen benim için rüya gibi geçen tecrübelerimin başında geliyor."