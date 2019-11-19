Modacı Barbaros Şansal hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Zincirleme şekilde hakaret" suçundan dava açıldı

Daha önce "Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından yargılanarak tutuklanan modacı Barbaros Şansal bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı hakaret içerikli paylaşımlarından dolayı dava açıldı.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN ŞİKAYET EDİLDİ

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarından dolayı vatandaşlar tarafındanİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edilen Barbaros Şansal hakkında soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesapları inceleme altına alınan modacının paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret ve küçük düşürücü ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Sabah'ın haberine göre, yürütülen soruşturma sonunda Barbaros Şansal hakkında 'Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına hakaret' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak olan modacı önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDEN

İddianamede "Açık kimlik bilgileri gizlenmiş bir şahsın BİMER'e yapmış olduğu 24.11.2017 tarih ve 1701780996 sayılı ihbarında @barbarosansalfn isimli Twitter hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığını beyan ederek şikayetçi olduğu" ve "Adalet Bakanlığı'nın 09.09.2019 tarihli Olur yazısı ile şüpheli hakkında kovuşturma izni verildiği" belirtiliyor.

NE DEMİŞTİ?

2 sene önce Kıbrıs'tayken sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Türkiye hakkında şöyle konuşmuştu: "Mutlu yıllar, tadını çıkarın, yan yatın, kendinizi serbest bırakın. Sol dizinizi karnınıza çekin ve biraz da ıkınır gibi yapın. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokaklarda tebliğcilerle pislik dağıtırken siz de hala yeni yıl mı kutluyorsunuz? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bardaki, evdeki içkilerin hepsini içeceğim. Hepsini içeceğim. Size bir damla bile bırakmayacağım. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçireceğim. Bir kuruş penny bile vermeyeceğim. Tamam mı? Ayriyeten ben Kıbrıs'tayım. Şu an Kuzey Kıbrıs Türkiye'ye göre, yani öyle bir baskı olduğu için yeni yıla girdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin girmesine bir saat var. Birazdan Nikosa'ya gideceğim. Bir de orada kutlayacağım. Orada da içeceğim. Hepsini içeceğim. Tamam mı bebeğimsi? Öpmedim bile sizi. Hadi, siz kutlamaya devam edin. Bu kadar pisliğin, sefaletin, rezaletin içinde. B.kunda boğul Türkiye."