Modacı Cemil İpekçi'nin Türkiye Ekonomisiyle İlgili Sözleri Gündem Oldu

Modanın duayen ismi Cemil İpekçi, ülke ekonomisine ilişkin görüşleri sorulunca sotokçulara ve fırsatçılara sert çıktı. İpekçi ülkede ekonomik krizin olmadığının altını çizerek, ""Terbiyesiz ve edepsiz insanlar hep olmuştur. Türkiye'nin ekonomisini bozan şey bu. Biz bugün dünyadan daha kötü halde değiliz." dedi.

"CUMHURİYET BAŞLAYINCA OSMANLI BİTMEDİ"

Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, şıklık ve moda anlayışının değiştiğini belirterek, "Cumhuriyete geçişle Osmanlı bitmedi. Osmanlı'nın aileleri cumhuriyette yer aldı. Hiç oturmasını kalkmasını bilmeyen insanlar çok para sahibi oldu. 10 yıldır alıştığımız tarz müşteri gelmiyor" dedi.

"ERDOĞAN'IN YERİNE BİRİNİ GÖRMÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini dile getiren ünlü modacı, gündeme dair şu yorumu yaptı: "Sayın Erdoğan'a güvenmiştim. Rizeli, Karadenizli, açlığı ve yoksulluğu bilen. O Kasımpaşa'nın fakirliğini bilen biri. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine birini de görmüyorum. Gezi olayının birinci günü çok saftı, sonraki günler değil."

"EKONOMİK KRİZ YOK"

İpekçi, ekonomik kriz yaşanmadığını belirterek, "Terbiyesiz ve edepsiz insanlar hep olmuştur. Türkiye'nin ekonomisini bozan şey bu. Biz bugün dünyadan daha kötü halde değiliz." diye konuştu.