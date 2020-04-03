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Modacı Faruk Saraç, Bodrum'daki evine kapanarak işe koyuldu

Türkiye'nin ilk erkek modacısı Faruk Saraç boş durmuyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bulunduğumuz olağanüstü günlerde duayen modacı, Bodrum'da evine kapanarak işe koyuldu

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
Modacı Faruk Saraç, Bodrum'daki evine kapanarak işe koyuldu

Geçtiğimiz yıllarda Türk polisi ve jandarmasının kıyafetlerini tasarlayan Saraç'a dünyanın bir ucundan teklif geldi.

Maldiv Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı tarafından aranarak, kendi polis teşkilatlarının kıyafetlerini tasarlaması üzerine teklif alan Saraç, bu günlerde bu çalışmayla meşgul olduğunu belirtti.

"Türk olarak gurur duydum"

Salgın sebebiyle Mayıs sonuna kadar Levent'teki showroomunu kapatan Faruk Saraç " Bu sene birbirinden sürpriz çalışmalarım vardı. Hala devam ediyorum çalışmaya. Fakat bu olağanüstü durumlardan dolayı herkes gibi biz de erteledik.

Maldiv Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı'ndan yetkililer arayıp "Bizim de polis kıyafetlerimizi tasarlar mısınız?" dedi. Ben de bir Türk tasarımcı olarak gurur duydum. Bu fırsatla evde çalışıyorum. Umarım tüm dünya en kısa zamanda bu salgını atlatır ve sağlıklı günlerimize kavuşuruz." dedi.

Kaynak: Snob Magazin



Etiketler: Faruk Saraç, Polis, Magazin
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