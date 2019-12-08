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Modacı Hussein Chalayan'ın tasarımda 25'inci yılı: 'Bilinmeyen ilgimi çekiyor'

Dünya modasının en büyük düşünürü ya da entelektüellerinden biri olarak tanımlanan Hussein Chalayan, bir tasarımcı olmanın ötesinde, bir sanatçı, bir yönetmen ve bir mimar. Chalayan ile dört tema çerçevesinde tasarımdaki 25 yılını konuştuk.

08.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:05Modacı Hussein Chalayan'ın tasarımda 25'inci yılı: 'Bilinmeyen ilgimi çekiyor'

Dünya modasının önemli entelektüellerinden biri olarak tanımlanan Hussein Chalayan, bir tasarımcı olmanın ötesinde, bir sanatçı, bir yönetmen ve bir mimar.

Chalayan, iki defa İngiltere'de yılın tasarımcısı olarak seçilmiş bir isim.

1970 yılında Kuzey Kıbrıs'ta doğan Chalayan, 1978 yılında İngiltere'ye taşınmış.

12 yaşında da 'da yaşamaya başlamış.

Chalayan'ın tasarımlarında çocukluğunu bu iki ülkede geçirmiş olmanın etkilerini görmek mümkün. Bu yüzdendir ki kimlik ve göç, Chalayan'ın eserlerinde en çok görülen temalardan.

1960'lı yıllarda Kıbrıs adasında yaşanan olaylar sırasında bir gün annesinin ailesi, yaşadıkları bölgede bir baskın olabileceği haberini alıyor.

Sonraki yıllarda bu olayın üzerine düşünen Chalayan, savaş zamanlarında insanların eşyalarını nasıl taşıyabileceği üzerine kafa yorarken giyilebilir mobilyaları tasarlıyor.

Chalayan, daha 1993 yılında sanat ve tasarım alanında eğitim veren Central Saint Martins Üniversitesi'nden mezun olurken moda dünyasının dikkatini çekmişti.

Demir parçaları bulunan ipek giysileri toprağa gömdükten sonra bir koleksiyona dönüştüren Chalayan, giysilerin arkeolojik değerini gözler önüne sermişti böylece.

Chalayan'ın bu yıl modada 25'inci yılı.

Bunca yıl içinde Chalayan, teknoloji, bilim, mimari gibi alanlarla işbirliği içinde tasarımlar geliştirdi.

Chalayan ile Londra'daki İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin ödül töreninde bir araya geldik, dört tema çerçevesinde Chalayan'ın tasarımdaki 25 yılını konuştuk.


Hussein Chalayan, Yönetmen, Londra, Dünya
BBC


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