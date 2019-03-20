Modacı Önder Özkan The Core Istanbul'da

The Core Istanbul, hafta boyunca seçilen marka ve tasarımcının Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını Türk ve uluslararası satın alma sorumluları ile Zorlu PSM'de buluşturmaya devam ediyor.23 farklı ülkeden toplam 100'den fazla uluslararası satın alma sorumlusunun ziyaret edeceği The Core İstanbul, zengin bir etkinlik programıyla Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul misafirlerini karşılıyor. Dünyanın takibinde olan bu etkinlikte modacı Önder Özkan'ın da tasarımları alıcıların beğenisine sunulacak.

Moda tasarımcıları ile iş dünyası arasında zincir niteliği taşıyacak yeni işbirliklerinde, merkez olmayı hedefleyen The Core İstanbul için Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul büyük önem taşıyor. Marka ve tasarımcıların Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını sergiledikleri bu önemli organizasyonda, Miami Uluslararası Moda Haftasında "Yılın Gelecek Vadeden Moda Tasarımcısı" ödülünü alan Önder Özkan da 22 Mart Cuma sahnede yerini alacak.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, her sezon sunduğu moda görsel kampanyasının sloganını Sonbahar/Kış 2019 sezonu için "kendinden daha fazlasın" olarak belirledi. Moda tutkunlarını kendi renkliliğini keşfetmeye ve diğer renklerle birlikte olmaya davet eden kampanya, cesaret verici bir ilhamın gücüne vurgu yapıyor.

Her koleksiyonun bir oyun, bir doğum olduğunu belirten, triko üzerine yaptığı tasarımlar ile adından söz ettiren Özkan Çağdaş Türk Resmi'nden esinlenerek uyarladığı, trikoya hayat veren tasarımlarıyla moda severler tarafından merakla bekleniyor.

İlhamını Çağdaş Türk Resimlerinden alan etkinliğin tek triko tasarımcısı Özkan, trikoda yaptığı yenilikçi doku oyunlarıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Kaynak: Bültenler