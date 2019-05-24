Tolga Sarıtaş'ın Sevgilisi Olduğu Öne Sürülen Zeynep Mayruk Kimdir?

Ünlü modacı Zeynep Mayruk, Söz dizisinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş ile objektiflere takıldı. Zeynep Mayruk kaç yaşında? Zeynep Mayruk hayatı biyografisi…

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Tasarımcı Mayruk, 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk moda dersini Chicago' da Saint Charles Lisesi'nde, aldı. 2006 yılında Saint Charles Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye' ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatını sürdürerek 2012 yılında mezun oldu. 2012 yılından sonra Londra Central Saint Martins' de 6 farklı sertifika programını bitirdi.

İLK KOLEKSİYONU 2013 ALAÇATI MİLLFEST'DE SERGİLEDİ

2013 yılında Zeynep Mayruk markasını yaratan Mayruk, Haute Couture tasarımlarını ve hazır giyim kıyafetlerinin üretimlerini sürdürüyor. İlk koleksiyonunu 2013 Alaçatı Millfest festivalinde sergiledi. Daha sonra 2014 ilkbahar yaz koleksiyonlarının sergilendiği Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul' da ilk stüdyo defilesini gerçekleştirdi.