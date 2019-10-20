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Modacısının düğününe katılan Megastar Tarkan'ın Ebru Gündeş'le yaptığı düet geceye damga vurdu

Modacı Gülnur Güneş'in düğününe katılan Megastar Tarkan, sahneye çıkıp Ebru Gündeş ile düet yaptı. İkilinin muhteşem düeti düğüne damga vurdu.

20.10.2019 09:28

Megastar Tarkan, modacısı Gülnur Güneş'i mutlu gününde yalnız bırakmadı. Eşi Pınar Tevetoğlu ile düğüne katılan Tarkan, yıllar sonra bir ilke imza attı. Megastar davetlilerin ısrarı üzerine sahneye çıkıp Ebru Gündeş'le düet yaptı. İkili yaptıkları düetle konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

TARKAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Tüm davetlilerin eşlik ettiği düette Ebru Gündeş ve Megastar, sevilen şarkı "Gül döktüm yollarına" parçasını seslendirdiler. Gülnur Güneş, ünlü şarkıcıya, " Asla bir düğünde sahneye çıkıp, şarkı söylemeyeceğini biliyoruz. Bizim için yaptın" sözleriyle teşekkür etti.

KIVRAK DANSLARIYLA ŞARKIYA EŞLİK ETTİ

Yıldız şarkıcının kıvrak danslarıyla şarkıya eşlik ettiği anlar ise bir davetlinin kamerasına yansıdı.

TARKAN'LA NASIL TANIŞTILAR?

Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Konserleri'ndeki kostümlerinde imzası olan Gülnur Güneş, Tarkan ile tanışmasını "Almanya'daki düğün töreni vesilesiyle tanıştım. Düğününe davetliydim, düğün esnasında çalışmalarımı beğendiğini söyledi. Çok değerli anlardı bunlar. Daha sonra Almanya'da bir yemekte bir araya geldik ve çalışmamız o buluşmada şekillendi" dedi.

Modacısının düğününe katılan Megastar Tarkan'ın Ebru Gündeş'le yaptığı düet geceye damga vurdu

Pınar Dilek Tevetoğlu, Ebru Gündeş, Tarkan, Magazin

YORUMLAR (3)
AVNİ:aslı gelecekmi?
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TC:memlekete faydasi yok bunlarin
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GENEZİNLİ:bizde kazanip disarda harcayan , söz konusu vatan oldugunda sesleri cikmayan, abd li aslan parcalari.
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