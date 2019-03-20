Modaeva Mezuniyet Elbiseleri İle Fark Yaratıyor

En Güzel Mezuniyet Elbiseleri Nereden Alınmalı

Okulun vermiş olduğu yorgunluk ve dersler, mezuniyet etkinliğinde ön plana çıkarmak ister. Kızlar hangi tarzda elbise alacaklarını günler önceden düşünüp araştırmaya başlar. Kendisine en yakın bulduğu elbiseyi alır. Bugünlerde kızlar kimsenin almadığı veya giymediği elbiseleri tercih ederler. Bunun nedeni başka kızları kıskandırmak olabilir. Okulun en güzel kıyafetini giyerek uzun yıllar akıllarda kalacak bir imaj bırakmak isteyebilirler. Bu yazımızda mezuniyet elbiseleri hakkında uzun uzadıya konuşacağız sizlerle. Elbise seçimlerine, elbiseler hakkında kısa bilgiler, seçtiğiniz elbise ile ayakkabı ile çanta uyumu ve mezuniyet makyajı hakkında sizlere fikirler sunacağız.

Mezuniyet Elbiseleri Seçimi

Öncelikle elbise alacak kızların aklındaki soru, seçimi nasıl yapmalıyım? , olacaktır. Tercihleriniz sizlerin karakterinizi yansıtacaktır. Mezuniyet Elbiseleri ne tarzda olmalıdır. Balo elbisesi tarzında ağır giden elbiseler alırsanız bu etkinliğe vermiş olduğunuz önemi gösterir. Kokteyl elbisesi alırsanız eğlenceli ve günlük hayatınızda kullandığınız elbiseleri giymeniz sizin eğlenceli biri olduğunuzu gösterir. Mezuniyet elbisesi tercihleri yaparken dikkatli olmakta fayda vardır. Elbise seçiminde diğer etkende kavalyenizin kıyafetine uygun olmasıdır. Şayet iki farklı yabancı gibi olmamak için seçimlerinizi beraber yapmanız tavsiye ediyoruz. Seçimleri yaparken belli kriterler vardır bunları dikkate almanız gerekir. Elbise alırken cildinizin rengine göre elbiseleri tercih etmelisiniz. Cildiniz açık ise açık renklerden uzak durmanız lazım çünkü açık renk size hasta görünümü verecektir. Gece boyunca hasta gibi görünmek istemezsiniz. Aynı şekilde esmer tenli iseniz koyu renkler sizleri kapatacaktır. Bir başka etken ise vücut ölçülerinize göre elbise almanız gerekir. Mezuniyet elbiseleri ölçünüz dışında alındığında sizleri sıkabilir ve gece boyunca elbiseyle uğraşırsınız ve geceniz berbat bir şekil alır.

Midi Boy Mezuniyet Elbiseleri

Çok uzun bir elbise tercih etmiyorsunuz fakat kısa olmasını da istemiyor musunuz? Ne yapacağım diye düşünürken aklınızda bir lamba yanıversin. Çünkü midi boy elbiseler sizin için rafta özel olarak beklemektedir. Bu tarz elbiseler giyenlerin salonda eğlenmesi ve oyun oynaması için elbise, herhangi bir zorluk vermeyecektir. Hem oynamayı seviyorsanız hem şık görünmek istiyorsanız tam sizin tarzınız olabilecek bir elbisedir.

Kalem Mezuniyet Elbiseleri

Asil mi görünmek istiyorsunuz? Eğlenmeyi oynamak yerine sohbette mi tercih ediyorsunuz. O zaman sizler için bu elbise tarzı tavsiye ediyoruz. Bacak hatlarınızı ortaya çıkaran bu elbisenin zarifliğinize güzellik vereceğini aşinadır. Siyah bir elbise alarak gecenin en asil kızlarından biri olabilirsin. Seni gören kızların, arkandan dedikodunu yapmaya başlaması an meselesidir. Geceye farklı bir hava vermiş olursun. Şayet yalnız gelmiş isen bütün gece erkeklerin gözleri üzerine olacaktır.

Şifon Mezuniyet Elbiseleri

Beklediğiniz gün geldi ve kendinizi masallar gibi törende görmek istiyorsunuz. Kendinizi bir prenses olarak hissediyorsunuz. En iddialı elbise modelleri ile şık ve gecenin en çok konuşulanı olmak istiyorsunuz. Uzun bir elbise tercih ederek geceyi bir anda değiştirebilirsiniz. Uzun giyilmiş elbiseniz ile balo alanına girişiniz, şaşalı bir hava vererek gözleri üzerine çekebilir ve gecenin en bomba ismi olabilirsiniz.

Mezuniyet Elbisesinde Çanta ve Ayakkabı Seçimi

Elbise seçimi yaptıktan sonra küçük dokunuşlar yaparak güzelliğinize güzellik katabilirsiniz. Bu dokunuşlar aksesuar tercihleri ile gerçekleşir. Balo veya mezuniyet gecelerinde kullanılan çantalar pratik ve cüzdan büyüklüğünde olması sizin açısından iyi olacaktır. Gece uzun olacaktır daha sonra ağır bir çanta taşımak sizin için yük olur. Az eşyalarınızın olduğu ufak bir çanta işinizi görecektir. Mezuniyet elbiseleri için ne tür ayakkabıları tercih etmeniz gerekir diye düşündüğünüz de daha çok sade ve şık duran yoğun renklerden kaçınmanız gerekir.

Mezuniyet Makyajı

Elbisenizi aldınız ve aksesuarlarınızı tamamladınız, gecenin en can alıcı yerine geldi sıra, makyaj. Bir kızın gündelik hayatta bile devamlı yaptığı makyaj mezuniyet gecesinde daha güzel ve şaşalı olacaktır. Çünkü kızlar bugüne özel belirlemiş olduğu teknikleri uygularlar veya sosyal medyadaki makyaj sanatçılarının tekniklerini uygulamak isterler.