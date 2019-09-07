Modafen fk: 6-0

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Hamit Basık, Necmi Demir, Selçuk Kaplan

DİYARBEKİRSPOR: Ahmet - Uğur, Fikret, Tolunay (Dk. 61 Maksut), Emrah, Emre Hasan Balcı (Dk. 72 Vedat Budak), Şevket, Güney, Emre Kara, Alihan, Mehmet Fuat (Dk. 10 Reşo)

MODAFEN FUTBOL KULÜBÜ: Vedat - Mehmet Burak, Doğan, Hasan Ozan, Gökhan Çetinus (Dk. 52 Gökhan Karataş), Batuhan, Umut (Dk. 10 Olcay), Alper, Sinan (Dk. 46 Yusuf), Emre, Onur

GOLLER: Dk. 24 Alihan, Dk. 38 - Dk. 51 - Dk. 80 Güney, Dk. 60 - Dk. 75 Reşo (Diyarbekirspor)

SARI KART: Uğur (Diyarbekirspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Diyarbekirspor, sahasında konuk ettiği İstanbul temsilcisi Modafen Futbol Kulübü'nü 6-0 yendi.

10'uncu dakikada orta sahada hava topu mücadelesinde Diyarbekirsporlu Mehmet Fuat ile Modafenli Umut kafa kafaya çarpıştı. Her iki futbolcunun sahadaki tedavilerinin ardından oyundan çıktı. Mehmet Fuat yerini Reşo'ya bırakırken Umut'un yerine ise Olcay'a bıraktı.

24'üncü dakikada Diyarbekirspor sağ taraftan Uğur ile köşe atışı kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına havalandırdığı topa Emrah yükseldi, kafayı vurdu. Kaleci Vedat'tan dönen topu Alihan tamamladı: 1-0.

38'inci dakikada Fikret'in şık ara pasında hareketlenen Güney kaleciyle baş başa kaldı ve yerden vuruşla topu kaleci Vedat'ın solundan filelere bıraktı: 2-0.

51'inci dakikada sol taraftan atak yapan Reşo, topu daha müsait durumdaki Güney'in önüne yuvarladı. Güney, kaleci Vedat'ı geçen topu boş kaleye yuvarlamakta zorlanmadı: 3-0.

60'ıncı dakikada Diyarbekirspor Tolunay ile sol taraftan köşe atışı kullandı. Tolunay'ın ceza alanına ortasına kalabalık Modafen savunmasının arasında Reşo yükseldi kafayı vurdu. Top kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 4-0.

75'inci dakikada sağ kanatta şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Alihan'ın güzel pasında ceza alanında topla buluşan Reşo, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.

80'inci dakikada Vedat'ın sol çapraza göndediği topla buluşan Emre Kara, bekletmeden Güney'i gördü. Güney penaltı noktasında kontrol ettiği topu yerden vuruşla filelere gönderdi: 6-0.