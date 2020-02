Modanın başkentinde Vlasta Kopylova'nın koleksiyonu büyük ilgi gördü

Türkiye 'de üretim yapan, kürk ve deri moda tasarımcısı Vlasta Kopylova'nın kübist ressam George Baraque'un kuş figürlerinden esinlenerek hazırladığı 2020/2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu, Milano 'da yoğun ilgi gördü.Defilede Chloe Loughnan başta olmak üzere tanınmış 30 model yer aldı.Milano Fashion Week kapsamında 2020/2021 Sonbahar Kış koleksiyonları, şehrin prestijli moda merkezi Via Manzoni'de sergilendi. Her yıl yüzlerce moda otoritesi, sanatçı, medya mensubu ve moda severin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe 2014'den bu yana Türkiye'de üretim yapan, Rus tasarımcı Vlasta Kopylova da sıra dışı bir defileyle katıldı.

ÜNLÜ MODELLER PODYUMA ÇIKTI

21 Şubat Cuma günü Asil Çağıl koreografisiyle podyuma çıkan dünyaca ünlü modeller, ilgiyle izlendi. Kürk ve deri modasına damga vuran yeniliklerini sergileyen Vlasta defilesinde, Türkiye'den ünlü manken Chloe Loughnan'ın yanı sıra, The Best Model of The World'de Runner up olan Magali Hadji, Ola Zarembe, Esther Hofman ve Rebecca Hopman gibi tanınmış 30 model yer aldı.

KOLEKSİYONUNDA KUŞLARDAN ESİNLENEREK OLUŞTURDUĞU ÖZGÜRLÜK TEMASINI İŞLEDİ

Defileyle ilgili verilen bilgide koleksiyonlarında tasarımcının farklı materyaller ve yenilikçi teknolojiler kullanmasına dikkat çekildi. Yeni koleksiyonunda kübist akımın öncülerinden ünlü Fransız ressam George Braque'dan ve kuşlardan esinlenerek oluşturduğu özgürlük temasının işlendiğine vurgu yapıldı. Koleksiyonunun büyük bölümünü çift taraflı kullanıma uygun tasarlayan Vlasta'nın Fransa'da markasına renk kombinasyonuna sahip özel dokuma kumaşları ürettiği de belirtildi.

Tasarımcının defiledeki koleksiyonu ile ilgili şu bilgiler verildi:

Vlasta Kopylova, üretimde kullandığı aksesuar ve yardımcı malzemelerin geri dönüşüme uygunluğuna büyük önem verirken, defilesinde kullanılan materyallerin de bu anlayış ile hazırlanmasına büyük önem verdi. Öte yandan, kürk ve deri konfeksiyon sektöründe 16 yıllık deneyime sahip olan Vlasta, dünyaca ünlü birçok tasarım evine koleksiyon hazırlayarak başladığı kariyerine 2014 yılında kurduğu kendi markası Vlasta Kopylova Design ile devam ediyor?

RESSAM BRAQUE'DEN ETKİLENDİ

Farklı bir koleksiyona imza attıkları için defileyi ancak modanın merkezi Milano'da yapabileceklerini söyleyen Vlasta Kopylova, ressam George Braque'dan esinlenmesini, 'Çok önemli bir ressam. Çok değişik bir şey yaptı ve çok değişik bir hayat açtı insanlara. Ondan önce kimse yapmadı, çizmedi, ama o Picasso'nun yanında kübizmi kurdu ve çok farklı bir bakışı var onun. Uzun zaman hep kuşları çizdi' dedi.

Küresel iklim değişikliğinin, tasarımlarında kullandığı materyallerde de değişikliğe gitmesine neden olduğunu anlatan Kopylova, 'Bu sezon hava sıcaklıkları sürekli değişti ve sıcak oldu. Türkiye'de kar olmadı, İtalya'da olmadı, hiçbir ülkede olmadı doğru düzgün. O yüzden bu koleksiyonda yeni bir materyal bulmak istedik ve Fransa'da bulduk, çok değişik ve geri dönüşümlü bir kumaş. Aynı yabani hayvan gibi, kürk süet gibi dünyaya zarar vermiyor' diye konuştu.

- Milano