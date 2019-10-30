Modanın kalbi Jakarta Fashion Week'te attı

Jakarta Fashion Week 2020, Endonezya'nın başkenti Jakarta'da 270'den fazla marka ve tasarımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

22-28 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen JFW 2020'ye, 2.800'den fazla moda koleksiyonuyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tasarımcı katıldı.

Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarını tanıttığı moda haftasına katılan bazı tasarımcılar şöyleydi; Novita Yunus, Oscar Lawalata, Natalia Kiantoro, Jenahara, Bateeq, Danjyo Hiyoji, Albert Yanuar.

Endonezya'nın en büyük uluslararası moda organizasyonu olma ünvanını kazanan Jakarta Fashion Week'e sadece tasarımcılar veya moda endüstrisinin önde gelen aktörleri değil, yeni trendleri yakından görmek isteyen modaseverler de katıldı.

Gelen ziyaretçiler 2020 moda trendlerini yakından takip etme fırsatı buldu. Defile, marka stantları, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçen bir hafta, modest giyim trendlerinin de nabzını tuttu.

JFW, bir dizi moda şovunun yanında The Hall'da Jakarta Moda Haftası ile birlikte düzenlenen perakende satış programıFashionlink Showroom & Market alanında da 100'den fazla moda markası ve aksesuarı ziyaretçilerle buluşturdu.