Modanın Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Sanat Meslek Eğitim Kursları (ASMEK) bünyesindeki modaevi, kadınları üretime teşvik ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ve eşi Ebru Türel tarafından temeli atılan ve on binlerce kursiyere iş imkanı sağlayan ASMEK, modaevi ile de kadınlara destek oluyor.
Önce ASMEK dikiş kurslarını tamamlayan kadınlar, daha sonra Uncalı'da hizmet veren modaevinde kendilerini geliştirerek tasarımlarını yapıyor. Dışarıdan sipariş alan kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu
'nun eşi Sevim Karaloğlu ile Antalya Milletvekili Mustafa Köse
'nin eşi Ünzile Köse'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın ASMEK Moda
Evi'ni tercih ediyor.
ASMEK bünyesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Güzin Sarışın, "ASMEK Moda Evi'nden çok şey öğrendim. Dikişi biliyordum ama burada iyice pekiştirdim. Buradan çıktıktan sonra dışarıda da para kazanabiliyoruz. Sipariş alıyoruz, hayatımızı kazanıyoruz. Bize böyle bir imkan sağlandığı için çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Çalıştığı iş yerinden 2 yıl önce ayrılan Bedriye Ulu ise hocalarla birlikte dışarıdan gelen siparişleri yaptıklarını belirterek, "2 yıldır çalışmıyorum. Hem aileme katkıda bulunmak için hem de güzel vakit geçirmek için modaevine geliyorum." açıklamasında bulundu.
Giyim Öğretmenleri Sabriye Köroğlu ve Nazife Delen de modaevinde eğitim alan kursiyerlerin kendi evlerinde sipariş alarak veya özel bir kurumda çalışarak ekonomik gelir elde ettiklerini bildirdi.
Menderes Türel,Antalya Büyükşehir Belediyesi,Antalya
Kaynak: AA