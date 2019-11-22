Haberler » advertorial » Modanisa, Bereketli Cuma kampanyasını 140 ülkeye taşıyor… - Haber

Modanisa, Bereketli Cuma kampanyasını 140 ülkeye taşıyor…

Ülkemizin ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa, Amerika'da doğan ve Kasım ayında yapılan büyük indirimi "Bereketli Cuma" adıyla 5 kıtaya taşıyor. Modanisa, 2019 yılının Bereketli Cuma'sında da dünyanın 140 ülkesine İstanbul'dan gönderim yapan tek e-ticaret sitesi olmaya devam edecek.

22.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:38ilandırModanisa, Bereketli Cuma kampanyasını 140 ülkeye taşıyor…

Modanisa, " Cuma Haftası" kapsamında paketlerini 5 kıtadan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Japonya, Mısır, Avusturya, Hollanda, Katar, Belçika, İspanya, İtalya, Mauritius, Finlandiya, Yeni Zelenda, Malezya, Japonya, Güney Afrika, Pakistan, Polonya, Portekiz, Filipinler, Hindistan, Lüksemburg, Malta, Romanya, Macaristan, Trindad ve Tobago, Ukrayna, Brunei, Meksika, Panama, Libya, Porto Riko, Slovakya, Kamerun, Kazakistan, Malavi, Özbekistan, Sudan, Yunanistan, Maldivler, Brezilya, Kanada gibi onlarca ülkedeki kadınlara ulaştırıyor. 140 ülkeye e-ticaret yapan tek platform olma özelliğini taşıyan Modanisa, bu başarısıyla 'de üst üste 3 kez e-ihracat şampiyonu oldu.

"Bereketli Cuma" indirimleri Türkiye'de kaban, mont, takım, tunik, elbise gibi yüzbinlerce üründe %50 olacak.

Modanisa.com Hakkında, www.modanisa.com

2011 yılında kurulan ve hızla gelişen küresel modest moda sektörünün öncülerinden Modanisa.com, Türkiye'nin ilk uluslararası e-ticaret ve online kadın giyim platformudur. 2016'da İstanbul'da ilk kez gerçekleştirmeye başladığı Modest Fashion Week ile Türkiye'yi modest modanın dünyadaki merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Modanisa.com, International Business Excellence Award tarafından verilen "E-ticaret ve Dijital Deneyim" ödülünün yanı sıra BAE tarafından verilen İslami Ödülü'ne layık görüldü. Dünyada her yıl 200 milyon ziyaretçiye ulaşan ve 140'a yakın ülkedeki müşterilerine siparişlerini kargolayan Modanisa.com, çoğunluğu Türkiye'den 850 marka ve tasarımcıyı dünyaya taşıyor. Gündelik giyimden gece elbiselerine, kıyafetlerden mayolara ve aksesuarlara kadar 75.000 adet ürünü 5 kıtadan müşterileriyle Türkçe, İngilizce, Arapca, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 farklı dilde buluşturan Modanisa.com, son 3 yılda üst üste Türkiye'nin e-ihracat şampiyonu oldu.


Bereketli, Türkiye, Advertorial

Son Dakika advertorial Haberleri
16:32 Erdoğan'ı yanlış anlayan Tatlıses'in anısı alandakileri güldürdü
15:50 Meşhur Kokoreççi lezzetli kokoreçin sırrını anlattı
15:44 Lezzet-in Şahı'nda ailece keyifli vakit geçirin
15:37 Modanisa, Bereketli Cuma kampanyasını 140 ülkeye taşıyor…
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
17:12 GREYDER'E "İYİ TASARIM" ÖDÜLÜ!
11:37 Bilgehan Kuzu
22.11.2019 20:24:49