Modef 2019 41. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na Doğru

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde "MODEF 2019 41. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı", 2 Nisan'da ziyaretçilere kapılarını açacak.İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı ve MODEF A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, yaptığı yazılı açıklamada, 2-6 Nisan arasında düzenlenecek fuara ilçedeki 160 mobilya firmasının katılacağını belirtti.Uğurdağ, fuara yurt içi ve dışından 25 bin civarında ziyaretçi beklediklerini ifade etti.İnegöllü mobilyacıların fuar ile kendilerini profesyonellere tanıtma fırsatı bulacaklarını dile getiren Uğurdağ, "Fuarımızın önemli anlaşmalara zemin hazırlayacak. İnegöl mobilyası, kendi markalarıyla tasarım, kalite, rekabetçi fiyatlar, satış öncesi ve sonrası sağlanan müşteri memnuniyeti ile günden güne artan bir başarı grafiği yakaladı." dedi.