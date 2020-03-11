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Modef ertelendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nisanda yapılması planlanan Modef Fuarı başka bir tarihe ertelendi.

11.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:58
Modef ertelendi
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde nisanda yapılması planlanan Modef Fuarı başka bir tarihe ertelendi.

Nisan ayında yapılacak olan fuar ertelendi. Korona virüsüyle birlikte dünya genelinde bir çok fuar iptal edilirken, gözler Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Modef Fuarı da ertelendi. Modef Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Nisan fuarımız bakanlar kurulu kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Gerekli açıklamayı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız". - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : İnegöl, Bursa, Modef, Ekonomi

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